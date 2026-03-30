국수본, 변호사 평가 우수 수사관 14명 포상

2025 사법경찰평가 기준...올해 첫 포상

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 국가수사본부(국수본)는 30일 2025 사법경찰평가에서 우수한 평가를 받은 수사관 14명에 대한 포상과 격려 행사를 개최했다.

사법경찰평가는 경찰 조사에 참여한 변호인이 담당 수사경찰 태도와 수사 과정 전반을 평가하는 방식으로 운영된다. 평가 항목은 ▲도덕성·공정성 ▲인권 의식 및 적법절차 준수 ▲직무능력 및 신속성 등 7개 항목에 대해 100점 만점으로 평가한다. 2021년 서울지방변호사회가 도입한 후 광주·경남·전북 변호사회 등에서 실시하고 있다.

국가수사본부는 30일 2025 사법경찰평가에서 우수한 평가를 받은 수사관 14명에 대한 포상과 격려행사를 열었다. [사진=경찰청]

국수본은 우수 평가를 받은 수사관들을 격려하고 포상하기 위해 올해 처음 행사를 마련했다. 우수 수사관들에게는 경찰청장 표창과 국가수사본부장 격려금이 지급됐다.

국수본은 사법경찰평가를 실시하고 경찰 수사환경 개선에 이바지한 공로로 서울지방변호사회와 전북지방변호사회에 기관 감사장을 수여했다.

국수본은 대한변호사협회 등 변호사 단체와 협력해 사법경찰평가 전국 확대·도입과 평가 결과를 수사환경 개선에 활용한다.

krawjp@newspim.com