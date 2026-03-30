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"수익 투자라더니"…유튜브 '가짜 리딩방' 수금책 구속

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충북 경찰, 피해자 3명서 3억여 원 받아 넘긴 30대 검거

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북경찰청 반부패경제범죄수사대가 유튜브 가짜 주식투자 채널을 내세운 이른바 '리딩방' 사기 조직에 현금을 전달한 수거책을 잇따라 검거했다.

경찰은 지난 25일 피해자들로부터 3억3300만원을 받아 사기 조직에 전달한  A(30)씨를 '전기통신금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법'(전기통신금융사기피해환급법) 위반 및 사기 혐의로 구속 송치했다고 30일 밝혔다.

충북경찰청. [사진=뉴스핌DB]

A씨는 고수익을 보장해 주겠다며 투자자를 모집한 유튜브 가짜 투자 채널의 지시에 따라, 피해자 3명으로부터 '주식투자금' 명목으로 현금을 받아 불상의 조직원에게 전달한 혐의를 받고 있다.

경찰은 압수한 휴대전화 포렌식 등을 통해 여죄를 수사 중이다.

이보다 앞서 지난 15일에는 또 다른 투자 리딩방 사건에서 말레이시아 국적의 현금 수거책 B씨가 피해자 1명에게서 3000만원을 받아가려다 현장에서 검거돼 구속됐다.

경찰은 최근 '고수익 보장'을 내세운 리딩방 사기가 잇따르고 있다며 주의를 당부했다.

경찰 관계자는 "사기 조직이 대포통장 확보에 어려움을 겪자 투자회사 직원으로 위장해 피해자로부터 직접 현금을 받는 수법이 늘고 있다"며 "정상적인 투자회사는 직원이 현금을 직접 수거하지 않는다"고 강조했다.

또 "투자 피해를 방지하려면 "투자 종목이나 리딩방을 운영하는 업체가 금융감독원에 정식 등록된 곳인지 반드시 확인해야 한다"며 주의를 당부했다.

baek3413@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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