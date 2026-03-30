예비군의 날 맞아 한 달간 전국 놀이·문화시설 할인 혜택

예비군 1~8년차, 4월 한 달 62개 제휴시설 우대
"예비전력 기여 감사·안보 인식 제고 계기 될 것"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 제58주년 예비군의 날(4월 3일)을 맞아 30일부터 4월 3일까지를 '예비군 주간'으로 운영하고, 4월 한 달 동안 예비군을 대상으로 전국 놀이공원·문화시설 입장료 할인 등 다양한 복지 혜택을 제공한다.
국방부에 따르면, 매년 4월 첫째 주(올해 3월 30일~4월 3일)는 1968년 향토예비군 창설을 기념하는 '예비군 주간'으로, 예비군의 날은 2006년부터 '각종 기념일 등에 관한 규정'에 따라 매년 4월 첫째 금요일로 지정돼 올해는 4월 3일이다. 국방부와 전국 17개 특별·광역시·도는 이 기간 예비군 기여를 기리고 예비전력 중요성을 강조하는 각종 기념행사를 진행한다.
중앙 기념식은 4월 2일 오전 10시 30분 서울 용산 국방컨벤션에서 열린다. 국방부는 예비전력 발전에 기여한 15개 부대(단체)에 정부포상 및 국방부 장관 표창을 수여하고, 모범 예비군 42명(동반 가족 포함 88명)을 초청해 포상수여식과 오찬, 제주도 안보견학(4월 2~5일)을 진행한다. 같은 날과 다음 날에는 17개 시·도에서 시·도지사와 수임군부대장이 주관하는 지방 기념식이 열려 포상 수여, 축사, 결의문 낭독, 예비군가 제창 등이 이어진다.
예비군 복지 혜택은 4월 1~30일 한 달간 예비군 1~8년차(간부 1~6년차 포함)를 대상으로 제공된다. 올해 국방부 제휴시설은 놀이공원, 레포츠·의류, 전자제품, 공연, 관광·관람, 미술관, 박물관 등 7개 분야 62개소다. 서울랜드·롯데월드·레고랜드·경주월드 등 주요 놀이공원 및 전국 박물관·미술관 입장료, 코엑스·부산 아쿠아리움 관람료, 언더아머·LG전자 베스트샵·바디프랜드 제품 구매 시 할인·사은품 혜택이 적용된다.
예비군은 '예비군 앱' 내 '나의 정보' 화면, 예비군 훈련 소집통지서(문서·모바일) 등으로 신분을 증명하면 각 제휴 시설에서 우대 혜택을 받을 수 있다. 국방부와 예비군 홈페이지에는 세부 제휴처, 할인율, 이용 방법을 정리한 안내문과 포스터, 카드뉴스가 게시돼 있다.
국방부는 "예비군 주간 기념식과 복지 지원을 통해 국민이 국가 안보를 뒷받침하는 예비군의 헌신에 감사하고, 예비전력의 중요성을 재확인하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com