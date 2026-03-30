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예비군의 날 맞아 한 달간 전국 놀이·문화시설 할인 혜택

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예비군 주간 운영…중앙·지자체 기념식 잇따라
예비군 1~8년차, 4월 한 달 62개 제휴시설 우대
"예비전력 기여 감사·안보 인식 제고 계기 될 것"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 제58주년 예비군의 날(4월 3일)을 맞아 30일부터 4월 3일까지를 '예비군 주간'으로 운영하고, 4월 한 달 동안 예비군을 대상으로 전국 놀이공원·문화시설 입장료 할인 등 다양한 복지 혜택을 제공한다.

제58주년 예비군의 날 홍보 포스터. [사진= 국방부 제공] 2026.03.30 gomsi@newspim.com

국방부에 따르면, 매년 4월 첫째 주(올해 3월 30일~4월 3일)는 1968년 향토예비군 창설을 기념하는 '예비군 주간'으로, 예비군의 날은 2006년부터 '각종 기념일 등에 관한 규정'에 따라 매년 4월 첫째 금요일로 지정돼 올해는 4월 3일이다. 국방부와 전국 17개 특별·광역시·도는 이 기간 예비군 기여를 기리고 예비전력 중요성을 강조하는 각종 기념행사를 진행한다.

중앙 기념식은 4월 2일 오전 10시 30분 서울 용산 국방컨벤션에서 열린다. 국방부는 예비전력 발전에 기여한 15개 부대(단체)에 정부포상 및 국방부 장관 표창을 수여하고, 모범 예비군 42명(동반 가족 포함 88명)을 초청해 포상수여식과 오찬, 제주도 안보견학(4월 2~5일)을 진행한다. 같은 날과 다음 날에는 17개 시·도에서 시·도지사와 수임군부대장이 주관하는 지방 기념식이 열려 포상 수여, 축사, 결의문 낭독, 예비군가 제창 등이 이어진다.

제58주년 예비군의 날 카드 뉴스. [사진= 국방부 제공] 2026.03.30 gomsi@newspim.com

예비군 복지 혜택은 4월 1~30일 한 달간 예비군 1~8년차(간부 1~6년차 포함)를 대상으로 제공된다. 올해 국방부 제휴시설은 놀이공원, 레포츠·의류, 전자제품, 공연, 관광·관람, 미술관, 박물관 등 7개 분야 62개소다. 서울랜드·롯데월드·레고랜드·경주월드 등 주요 놀이공원 및 전국 박물관·미술관 입장료, 코엑스·부산 아쿠아리움 관람료, 언더아머·LG전자 베스트샵·바디프랜드 제품 구매 시 할인·사은품 혜택이 적용된다.

예비군은 '예비군 앱' 내 '나의 정보' 화면, 예비군 훈련 소집통지서(문서·모바일) 등으로 신분을 증명하면 각 제휴 시설에서 우대 혜택을 받을 수 있다. 국방부와 예비군 홈페이지에는 세부 제휴처, 할인율, 이용 방법을 정리한 안내문과 포스터, 카드뉴스가 게시돼 있다.

제58주년 예비군의 날 각종 기념 문화혜택 일람표. [사진= 국방부 제공] 2026.03.30 gomsi@newspim.com

국방부는 "예비군 주간 기념식과 복지 지원을 통해 국민이 국가 안보를 뒷받침하는 예비군의 헌신에 감사하고, 예비전력의 중요성을 재확인하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.

gomsi@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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