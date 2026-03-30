동아ST, CAC 국제농업박람회 참가… 글로벌 비즈니스 확대 박차

에코윈 주요 제품 홍보

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 최근 중국 상해에서 개최된 CAC 국제농업박람회(China International Agrochemical & Crop Protection Exhibition)에 참가해 글로벌 비즈니스 확대에 나섰다고 30일 밝혔다.

CAC 국제농업박람회는 올해 26회째를 맞이한 세계 최대 규모의 농업박람회다. 전 세계 120여 개국, 2200여 개의 기업, 약 10만 명 이상의 방문객이 참여하며 최신 농업기술과 비료, 농약 등 농자재 제품이 전시된다.

CAC 국제농업박람회 동아에스티 부스에서 동아에스티 에코윈팀 직원이 방문객에게 에코윈 제품을 소개하고 있다. [사진=동아에스티]

동아에스티 에코윈팀은 이번 박람회에서 생물 기반 병해충 관리 기술을 중심으로 전시에 나섰다. 곤충 병원성 선충 외에도 청벌레, 나방류 유충을 관리하는 '슈퍼청', 뿌리혹 선충, 나선선충, 잎선충 등 식물기생선충류를 관리하는 '슈퍼선충', 잿빛곰팡이병 등 식물병원성 곰팡이병을 관리하는 '참빛', 노린재류, 깍지벌레, 총채벌레를 관리하는 '참깍진' 등이 글로벌 농업기업 관계자들로부터 높은 관심을 받았다.

특히, 중국, 인도, 대만 등 주요 농업기업 관계자들과의 비즈니스 미팅을 통해 글로벌 협력 가능성을 모색했다.

동아에스티 에코윈팀 관계자는 "이번 CAC 국제농업박람회 참가를 계기로 글로벌 농업기업들과의 네트워크를 강화하고 실질적인 사업 기회를 발굴할 수 있었다"며 "에코윈의 독보적인 기술력과 차별화된 친환경 관리 기술을 기반으로 글로벌 파트너십을 확대하고 해외 시장 공략을 가속화해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 동아에스티는 2024년 에코윈을 인수해 자회사로 편입했다. 에코윈은 ▲국내 토착 천적, 미생물, 천연물을 이용한 생물학적 병해충 방제제 ▲미생물 유래 유용 물질을 이용한 위생 해충의 친환경 방제제 ▲곤충 및 곤충 유래 미생물을 이용한 기능성 제제 및 농의약제품 기술 개발을 주요 사업으로 하고 있으며, 현재 미국, 대만, 중국 등에 수출을 진행하고 있다.

sykim@newspim.com