"美 국방부, 몇주간 이란 내 지상작전 준비중…7000명 병력 중동 집결"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 미국이 이란을 겨냥한 수주 단위 지상 작전을 준비 중이라고 워싱턴포스트(WP)가 28일(현지시간) 보도했다.
WP는 미 당국자들의 말을 인용해 미군이 이란에서 수주 간의 지상전을 준비하고 있다면서 도널드 트럼프 대통령이 확전을 택하면 전쟁이 위험한 새로운 단계로 진입할 수 있다고 전했다.
이번 작전은 전면 침공이 아닌 제한적 형태로 진행될 가능성이 크다. 익명을 요구한 미 당국자들은 이번 대이란 지상 작전이 이뤄져도 전면 침공 수준에는 한참 못 미칠 것이라며, 특수부대와 일반 보병이 혼합된 형태의 기습 작전이 이뤄질 가능성이 있다고 말했다.
또 행정부 내부에서는 이란의 핵심 원유 수출 거점인 하르그섬 점령이나 호르무즈 해협 인근 군사시설 타격 방안 등이 논의된 것으로 전해졌다. 해상 통로를 위협하는 무기 체계를 탐지·제거하는 데 초점이 맞춰질 가능성이 크다.
작전 기간은 수주 단위로 계획되고 있지만, 상황에 따라 수개월 이상 장기화될 수 있다는 관측도 함께 제기됐다.
이와 함께 미군은 병력 증강도 이어가고 있다. 최근 해병대 약 5000명과 제82공수사단 2000명 등 약 7000명 규모 병력이 중동으로 이동 중인 것으로 전해졌다.
미국 언론에서는 미군이 보병과 기갑부대 등 1만명을 추가로 중동에 투입하는 방안을 추진한다는 보도도 나왔다.
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