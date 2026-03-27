전북자치도, 봄꽃 명소 선정…지역별 관광지 소개

지역 축제 연계 관광 활성화·도민 체감형 여행 콘텐츠 확대
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 봄철 관광 수요에 맞춰 도내 대표 봄꽃 명소를 선정해 소개에 나섰다.
27일 전북자치도에 따르면 벚꽃과 철쭉, 유채꽃, 청보리 등 다양한 봄꽃 자원을 활용한 지역별 관광지를 중심으로 가족 나들이와 감성 여행을 동시에 즐길 수 있는 코스를 제안했다.
전주 완산칠봉 꽃동산은 겹벚꽃과 철쭉이 어우러진 도심형 명소로 꼽히며, 군산 은파호수공원은 벚꽃길과 물빛다리, 음악분수가 어우러진 야경이 특징이다. 익산 신흥근린공원은 저수지 중심의 힐링 공간으로 가족 단위 방문객에게 적합하다.
정읍천 벚꽃길은 약 5km 구간에 벚꽃이 이어지는 대표 산책 코스로, 야간 조명이 더해진 풍경이 인기를 끌고 있다. 남원 구 서도역은 폐역과 꽃잔디, 등나무꽃이 어우러진 감성형 관광지로 주목받는다.
김제 금산사 벚꽃길과 완주 구이저수지 둘레길, 무주 설천 벚꽃길 등은 자연 속 산책 코스로, 임실 옥정호 작약꽃밭은 호수를 배경으로 한 이색적인 봄꽃 명소다.
또한 진안 꽃잔디동산과 유채꽃 단지, 장수 봉화산 철쭉 군락지, 고창 청보리밭, 부안 수성당 유채꽃밭 등은 대규모 꽃 경관을 감상할 수 있는 자연형 관광지로 꼽힌다.
도는 봄꽃 관광과 함께 지역 축제도 연계해 관광객 유입을 확대할 계획이다. 정읍과 순창, 고창, 부안 등에서 4월 초 벚꽃축제가 이어질 예정이다.
손미정 전북자치도 관광산업과장은 "전북은 지역마다 특색 있는 봄꽃 관광지를 갖추고 있다"며 "도민과 관광객이 계절의 아름다움을 즐기며 지역 관광 활성화로 이어지길 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com