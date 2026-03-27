전북자치도, 봄꽃 명소 선정…지역별 관광지 소개

벚꽃·철쭉·유채·청보리 등 계절별 봄꽃 여행 코스 제안

지역 축제 연계 관광 활성화·도민 체감형 여행 콘텐츠 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 봄철 관광 수요에 맞춰 도내 대표 봄꽃 명소를 선정해 소개에 나섰다.

27일 전북자치도에 따르면 벚꽃과 철쭉, 유채꽃, 청보리 등 다양한 봄꽃 자원을 활용한 지역별 관광지를 중심으로 가족 나들이와 감성 여행을 동시에 즐길 수 있는 코스를 제안했다.

순창 양지천[사진=순창군] 2026.03.27 lbs0964@newspim.com

전주 완산칠봉 꽃동산은 겹벚꽃과 철쭉이 어우러진 도심형 명소로 꼽히며, 군산 은파호수공원은 벚꽃길과 물빛다리, 음악분수가 어우러진 야경이 특징이다. 익산 신흥근린공원은 저수지 중심의 힐링 공간으로 가족 단위 방문객에게 적합하다.

정읍천 벚꽃길은 약 5km 구간에 벚꽃이 이어지는 대표 산책 코스로, 야간 조명이 더해진 풍경이 인기를 끌고 있다. 남원 구 서도역은 폐역과 꽃잔디, 등나무꽃이 어우러진 감성형 관광지로 주목받는다.

김제 금산사 벚꽃길과 완주 구이저수지 둘레길, 무주 설천 벚꽃길 등은 자연 속 산책 코스로, 임실 옥정호 작약꽃밭은 호수를 배경으로 한 이색적인 봄꽃 명소다.

부안 수성당[사진=마케팅센터] 2026.03.27 lbs0964@newspim.com

또한 진안 꽃잔디동산과 유채꽃 단지, 장수 봉화산 철쭉 군락지, 고창 청보리밭, 부안 수성당 유채꽃밭 등은 대규모 꽃 경관을 감상할 수 있는 자연형 관광지로 꼽힌다.

도는 봄꽃 관광과 함께 지역 축제도 연계해 관광객 유입을 확대할 계획이다. 정읍과 순창, 고창, 부안 등에서 4월 초 벚꽃축제가 이어질 예정이다.

손미정 전북자치도 관광산업과장은 "전북은 지역마다 특색 있는 봄꽃 관광지를 갖추고 있다"며 "도민과 관광객이 계절의 아름다움을 즐기며 지역 관광 활성화로 이어지길 기대한다"고 말했다.

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