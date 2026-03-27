대만 110㎞ 코앞 요나구니…日, '감시 기지'서 '요격 전초기지'로

전자전·방공까지 단계적 전력 증강

2030년 03식 중거리 지대공 미사일 배치

中 반발 속 주민 찬성 90%로 급변

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 일본 최서단 요나구니지마(與那國島)가 대만 유사시를 겨냥한 '감시 기지'에서 '요격 거점'으로 성격을 바꾸고 있다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 27일 일본 육상자위대가 요나구니지마에 주둔한 지 28일로 10년을 맞는 가운데, 현지 부대 기능이 단순 경계감시에서 전자전·요격까지 확대됐다고 보도했다. 요나구니지마는 대만까지 약 110㎞ 떨어진 전략 요충지로, 동중국해와 대만해협을 잇는 전진 거점이다.

대만까지 약 110㎞ 떨어진 전략 요충지 요나구니지마에 배치된 일본 육상자위대의 방공미사일. [사진 출처=Reuters] 2026.03.27 gomsi@newspim.com

자위대 주둔은 2015년 주민투표(찬성 632명, 반대 445명)를 거쳐 2016년 시작됐다. 초기에는 자위대가 없는 외딴섬의 공백을 메우고 경계감시를 통해 억지력을 높이려는 목적이 강했다. 그러나 중국군의 동중국해 활동 증가와 대만해협 긴장 고조가 이어지면서, 일본 내에서는 감시를 넘어 실질 대응 능력을 갖춰야 한다는 요구가 커졌다.

이에 따라 전력은 단계적으로 증강됐다. 2016년 육상자위대 연안감시부대가 처음 배치된 데 이어, 2022년에는 항공자위대 레이더 감시대가 추가됐다. 2024년에는 전파 수집과 교란을 담당하는 육상자위대 전자전 부대가 들어섰다.

일본 방위성은 여기에 더해 적 항공기의 통신과 레이더를 무력화하는 대공 전자전 부대를 추가 배치하고, 2030년에는 사거리 약 50~70㎞의 '03식 중거리 지대공 유도탄'을 운용하는 방공 미사일 부대까지 배치할 계획이다. 사실상 감시 중심 기지에서 항공기·미사일 요격이 가능한 '전투 거점'으로 전환되는 셈이다.

요나구니지마의 변화는 일본 서남도서 방위선 강화 전략과 맞물려 있다. 일본은 이미 2020년 오키나와현 미야코지마, 2023년 이시가키지마에 지대함·지대공 미사일 부대를 배치했다. 이들 섬은 대만 인근 해역을 따라 이어지는 방어선으로, 유사시 중국 해군의 태평양 진출을 견제하는 역할을 맡는다. 요나구니지마까지 방공 전력이 구축될 경우, 감시·전자전·요격이 결합된 다층 방어망이 완성된다는 평가가 나온다.

일본 최서단 요나구니지마 자위대 주둔지 정문에서 감시 임무를 수행 중인 육상자위대 장병. 방공 미사일 부대 배치를 앞두고 '감시 기지'를 넘어 '요격 전초기지'로의 전환이 진행되고 있다." [사진 출처=Reuters] 2026.03.27 gomsi@newspim.com

중국은 여기에 강하게 반발하고 있다. 고이즈미 신지로 방위상이 지난해 11월 요나구니지마를 방문해 미사일 배치 계획을 설명하자, 중국은 "지역 긴장을 의도적으로 조성한다"고 비판했다. 같은 시기 다카이치 사나에 총리가 국회에서 '대만 유사시 개입 가능성'을 시사하면서 중·일 간 군사적 긴장은 한층 고조된 상태다.

요나구니지마의 요격 능력 확보는 단순 방어를 넘어 전진 억지 거점 성격을 띠게 된다는 점에서 추가 갈등 요인이 될 가능성이 크다. 현지 주민 여론도 변했다. 2015년 투표 당시에는 찬반이 엇갈렸지만, 현재는 약 90%가 자위대 주둔에 찬성하는 것으로 전해졌다. 다만 군사적 가치가 높아질수록 유사시 공격 대상이 될 수 있다는 우려도 여전히 남아 있다.

요컨대, 요나구니지마는 이제 '감시의 섬'을 넘어, 대만해협 위기 시 직접 교전 가능성을 내포한 최전선 기지로 변모하고 있다.

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