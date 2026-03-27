LG전자, 벽 밀착형 공기청정기 '월핏' 출시…공간 효율 극대화

폭 18cm 슬림 디자인 적용…카페·미용실 등 B2B 겨냥

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG전자가 실내 공간 효율을 대폭 높인 신개념 공기청정기 'LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 월핏' 스탠드형을 출시했다. 이번 신제품은 측면 폭이 18cm에 불과한 플랫 디자인을 채택해 벽면에 밀착 설치가 가능한 것이 특징이다. 일반 주택뿐만 아니라 동선 관리가 중요한 카페나 미용실 등 상업 공간을 겨냥한 전략 모델이다.

LG전자는 고객이 설치를 희망하는 공간에 맞춰 제품 타입을 '벽걸이형'과 '스탠드형' 중 선택 가능하다고 27일 밝혔다. 전면 디자인은 깔끔한 타공형과 고급스러운 그릴형 중 고를 수 있다. 스탠드형은 벽걸이 대비 이동이 자유롭고, 별도 선반 키트를 연결해 상단 수납공간으로도 활용 가능하다. 회사는 보다 넓은 평형에서 사용 가능한 모델도 연내 추가로 선보일 계획이다.

LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 공기청정기 월핏. [사진=LG전자]

공간 차별화와 함께 청정 성능 및 관리 편의성도 확보했다. 청정 면적 59.4㎡급인 이 제품은 '월핏 탈취청정 V2 필터'를 통해 실내 3대 유해가스와 0.01㎛ 크기의 극초미세먼지를 제거한다. 정품 필터 사용 여부와 수명은 LG 씽큐 앱으로 간편하게 확인 가능하다. 내부 팬은 UV-C로 자동 살균해 위생을 유지하며, 전면 패널을 열어 필터를 직접 교체하거나 세척할 수 있다.

인공지능(AI) 기술을 활용한 에너지 절감 기능도 탑재됐다. AI 모드 설정 시 실내 오염도를 실시간 감지해 청정 세기를 스스로 조절한다. 공기질이 양호할 때는 팬 작동을 멈추는 절전 기능을 지원하며, 이를 통해 오토 모드 대비 누적 소비전력을 최대 30.5%까지 줄일 수 있다. 실내 공기 상태는 디스플레이의 4단계 색상으로 직관적인 확인이 가능하다.

상업 공간과의 협업도 본격화한다. LG전자는 프리미엄 헤어살롱 '차홍룸'과 제휴해 내달 중 전국 29개 매장에 월핏 제품과 선반 키트를 설치할 예정이다. 제품 출하가는 전면 그릴형 기준 98만8000원이다. 구독 서비스를 이용할 경우 조건에 따라 월 2~4만 원대에 전문가 케어 서비스를 포함해 이용할 수 있다.

aykim@newspim.com