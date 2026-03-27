노무현 묘역 참배한 조국 "검찰청 문 닫아…잔잔히 웃음 짓고 계실 것"

"검찰개혁 이후 대한민국 혁신 위해 노력할 것"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조국 조국혁신당 대표는 27일 경남 김해 봉하마을 고(故) 노무현 전 대통령 묘역을 찾아 참배했다.

조 대표는 이날 오전 노 전 대통령 묘역을 참배한 뒤 기자들을 만나 "드디어 공소청법, 중대범죄수사청(중수청)법이 통과됨으로써 검찰청은 문을 닫게 됐다"며 "노 대통령도 잔잔히 웃음을 짓고 계시리라 믿는다"고 말했다.

조국 조국혁신당 대표는 27일 경남 김해 봉하마을 고(故) 노무현 전 대통령 묘역을 찾아 참배했다.[사진=조국혁신당]

조 대표는 "검찰개혁은 노 대통령으로부터 시작됐다"며 "우리 국민들은 노 대통령님께서 검사와의 대화를 하셨을 때 그 검사들의 오만방자하고 오만불손한 태도를 직접 목격하셨고 분노하셨다"고 말했다.

이어 "정치검찰은 수사권을 오남용할 뿐만 아니라 더 나아가 정치권력 자체를 잡으려고 했다"며 "그 중 한 무리가 윤석열 검찰 독재정권이었다"고 했다.

그러면서 "이제 남은 일은 검찰개혁을 넘어 윤석열 이후의 대한민국을 만들어가는 것"이라며 "노 대통령이 말년에 직접 쓴 저서 '진보의 미래'가 있다. 검찰개혁 이외 어떤 사회경제적 과제를 이룰 것인가에 대해 자세히 쓰여있다. 그 점을 고민하면서 대한민국 혁신을 위해 노력하겠다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com