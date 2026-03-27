전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.27 (금)
KYD 디데이
정책·서울 노동

속보

더보기

연일 노란봉투법 현장 찾은 김영훈 노동부 장관…노조 "단체협약 체결" 강조

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

27일 부산교통공사 원하청과 노사 간담회 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관이 개정 노동조합 및 노동관계조정법(노동조합법) 안착을 위한 현장 행보를 이어가고 있다. 부산교통공사 자회사 노동조합은 이번 교섭이 '보여주기식'에 그치지 않으려면 단체협약을 체결해야 한다고 강조했다. 이들 노조는 공사에 시설 개선 및 안전대책 강화 등에 대한 의제를 요구하기로 결정했다.

김영훈 노동부 장관은 27일 부산교통공사에서 원·하청 노사 상생 간담회를 열었다. 간담회는 모회사 부산교통공사와 자회사 부산도시철도운영서비스 노사 관계자들이 모여 개정 노동조합법 현장 안착 방안 등을 논의하기 위해 마련됐다.

김 장관은 "자회사 노동자들의 처우 개선을 위해 모회사가 책임 있는 자세로 대화에 나서고, 모·자회사 노동조합도 연대의 정신을 바탕으로 공동의 요구를 마련해 나가는 것은 우리 노동시장의 이중구조를 완화하는 데에도 의미 있는 실천이 될 것"이라고 말했다.

김영훈 노동부 장관이 지난 26일 한화오션 거제사업장에서 연 원하청 상생 간담회를 통해 참석자 이야기를 듣고 있다. [사진=고용노동부] 2026.03.27 sheep@newspim.com

부산교통공사는 공공기관 가운데 사실상 처음으로 개정된 노동조합법에 따라 교섭 공고 의무를 지킨 곳이다. 지난 10일 부산지하철노조가 공사에 운영서비스지부 의제로 교섭을 요구, 같은 날 공사가 교섭 요구사실을 공고했다. 이에 2개 하청노조가 교섭 참여 신청을 했다.

이달 18일 공사는 교섭요구 노조 확정 공고문을 냈고, 공고문에는 부산지하철노조와 1개 하청노조가 포함됐다. 현재는 모회사 노동조합과 자회사 노조가 연대해 모회사와의 공동교섭을 준비하고 있다는 설명이다.

부산지하철노조 자회사 노동자들은 ▲샤워실·대기실 등 시설 개선 ▲자율안전 제도 개선·터널물청소 안전대책 ▲과업현실에 기초한 인력설계 ▲통상임금 산입범위 확대에 따른 인건비 원가설계에 반영 등을 단체교섭 의제로 요구하겠다고 지난 26일 결정한 바 있다.

부산지하철노조는 이번 교섭이 단체협약 체결로 이어져야 한다는 목표를 이날 강조했다. 노조는 "자회사 노동자의 진짜 사장인 부산교통공사는 자회사 노동자의 교섭 요구에 응답하는 것은 당연한 책무"라며 "단체교섭의 목표는 단체협약 체결입니다. 하청노동자들은 보여주기식 교섭을 원하지 않는다"고 강조했다.

박승석 부산지하철노조 정책부장은 부산교통공사의 대화가 다른 기관보다 비교적 원활하게 진행되는 배경에 대해 노동조합 활동과 역사를 꼽았다. 그는 "모회사와 자회사 조합원이 같은 노동조합 지부로 편제되어 있다. 이번에 (교섭 요구서) 보낼 때도 부산교통공사 노동조합 조합원 948명이라고 해서 (전체 인원 수를) 보냈다"며 "같은 노동조합 소속으로 함께 한 역사가 있어 공사도 이를 거부하기 어려웠을 것이라는 생각이 든다"고 설명했다.

김 장관은 연일 개정 노동조합법 현장을 찾아 법 안착 지원에 힘쓰고 있는 모습이다. 김 장관은 지난 26일에도 한화오션 거제사업장에서 원하청 상생 간담회를 열고 협력사 목소리를 들었다.

한화오션도 개정 노동조합법 시행 이후 하청노동조합의 교섭 요구 사실을 공고한 사업장이다. 협력사 대표자 중 하나인 강인석 금속노조 거제통영고성 조선하청 지회장은 한화오션의 원하청 동일 성과급 비율 지급 방침이 실제로는 적용되지 않았고, 원청이 지난해 기준 사용자성을 인정받았는데도 교섭에 나오지 않는 점을 비판했다.

sheep@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
법원, 강선우 구속적부심 기각 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 26일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사5-2부(재판장 김용중)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 강 의원에 대한 구속적부심 심문을 진행한 뒤, "청구 이유 없다"며 기각했다. 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 사진은 강 의원이 지난 3일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 강 의원은 전날 서울중앙지법에 구속적부심을 청구했다. 구속적부심은 구속된 피의자의 구속이 적법한지, 계속 구속할 필요가 있는지를 법원에 다시 심사해 달라고 요청하는 절차다. 강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억 원을 받은 혐의를 받고 있다. 당시 강 의원은 민주당 서울시당 공천관리위원장이었다. 법원은 지난 3일 강 의원과 김 전 시의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤, 증거를 인멸할 염려가 있다며 두 사람에 대한 구속영장을 발부했다. 경찰로부터 사건을 넘겨받은 검찰은 지난 16일과 18일 강 의원을 소환해 조사했다. hong90@newspim.com 2026-03-26 17:53
사진
'고문기술자' 이근안, 88세로 사망 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 독재정권 시기 '고문기술자'로 악명을 떨쳤던 이근안 전 경감이 숨졌다. 26일 경기일보에 따르면 이근안은 전날 사망했으며, 현재 서울 동대문구 동부병원 장례식장에 안치된 상태다. 발인은 오는 27일 오전 5시20분으로 예정됐다. [사진=뉴스핌 DB] 이근안은 1970~80년대 치안본부 대공수사관으로 근무하며 각종 공안 사건을 수사하는 과정에서 강압 수사와 고문을 주도한 인물이다. 전기고문 등 가혹 행위를 통해 허위 자백을 받아냈다는 의혹이 제기되며 고문기술자라는 별칭으로 불렸다. 전두환 정권 시절 고문과 옥살이 후유증을 앓다 지난 2011년 사망한 고 김근태 전 민주화운동청년연합(민청련) 의장 역시 1985년 9월 4일 '민청련 결성' 사건으로 구속돼 서울 용산구 남영동 치안본부 대공분실에서 이근안 등으로부터 전기고문과 물고문을 당한 바 있다. 주화 이후 그의 행적은 국가폭력의 상징으로 재조명됐다. 고문 의혹이 불거지자 1988년 수배됐고 약 12년간 도피 생활을 이어가다 1999년 자수했다. 이후 재판에 넘겨져 징역형을 선고받고 복역했다. 그가 관여한 공안 사건 가운데 일부는 이후 재심에서 조작 정황이 인정되며 무죄가 선고되기도 했다. 이근안의 가혹 행위에 못 이겨 간첩이라 허위 자백해 억울한 옥살이를 했던 납북어부 정규용씨도 2014년 38년 만에 재심에서 무죄를 확정받았다. 2기 진실·화해를위한과거사정리위원회도 '서울대 무림 사건'과 관련해 인권 침해가 있었다고 판단하고 국가의 사과를 권고한 바 있다. 2006년 출소 이후 이근안은 종교 활동을 하며 공개적으로 과거를 반성한다는 입장을 밝혀왔으나, 피해자들과 시민사회에서는 사과의 진정성을 둘러싼 논란이 이어졌다. 그는 생전 자서전에서 "간첩과 사상범을 잡는 것은 애국이었다"라는 취지의 발언을 하기도 해 논란이 이어졌다. 그는 또 자신을 소재로 한 영화 '남영동 1985'에서 묘사된 고문 행위가 과장됐다고 주장하기도 했다. yuniya@newspim.com 2026-03-26 19:33

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동