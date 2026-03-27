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민주당, 부산 영도구청장 재심사 3인 경선 결정…공정성 논란

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단수공천 비판과 형평성 문제 제기
선거 전략 부정적 영향 우려 확산

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당이 부산 영도구청장 공천 재심사를 통해 3인 경선을 결정하면서, 공천 과정을 둘러싼 공정성과 신뢰가 도마에 올랐다.

민주당은 지난 26일 오후 4시 국회에서 열린 최고위원회에서 중앙당공직선거후보자추천재심위원회의 요청을 의결하고, 부산 영도구청장 선거구의 박성윤·김철훈·신기삼 예비후보 3명을 경선하기로 결정했다.

더불어민주당 박성윤 부산 영도구청장 예비후보가 지난 17일 오전 더불어민주당 부산시당 공천관리위원회의 단수추천 결정에 반발하며 항의 농성을 하고 있다.[사진=박성윤 예비후보] 2026.03.17

이번 결정은 해당 선거구에서 경선 결과를 둘러싼 이의 제기가 잇따르며 재심 요구가 접수된 데 따른 것이다. 

하지만 지역 당원과 예비후보들 사이에서는 "공천 원칙이 무너졌다"는 비판이 거세다. 앞서 민주당 부산시당 공천관리위원회는 박성윤·이경민·신기삼·김철훈 예비후보 중 김철훈 예비후보를 단수 추천했다.

이에 박성윤 예비후보는 지난 17일부터 부산시당사에서 항의 농성에 돌입했다. 그는 "정체성과 도덕성, 의정 능력 등 핵심 평가 기준을 배제하고 당선 가능성만으로 단수공천을 결정한 것은 원천 무효"라며 "공정한 경선이 보장될 때까지 싸움을 이어가겠다"고 주장했다.

논란은 선거법 위반 의혹으로 번지고 있다. 박 예비후보는 다음 날 18일 김철훈 예비후보를 '공직선거법 제250조 허위사실 공표죄'로 영도경찰서와 영도선관위에 고발했다. 고발장에 따르면 김 예비후보가 '단수 추천'을 받은 직후 '단수 공천'으로 표현한 문자메시지를 지역 주민들에게 대량 발송했다는 것이다.

이 문자 발송으로 선거에 혼선이 빚어졌다는 불만도 나왔다.

신기삼 예비후보는 이의 제기 기간 중 김 예비후보의 문자 발송으로 "단수공천이 확정된 것으로 오해하는 지역 유권자가 많았다. 이미 선거 현수막도 철거한 상태에서 재경선는 해보나 마나"라고 강한 불만을 터트렸다.

민주당 부산시당은 아직 공식 입장을 내지 않았다. 공천 심사 절차를 둘러싼 잡음이 계속되면서, 이번 재심 결정이 오히려 내부 혼선과 불신을 키웠다는 지적이 당 안팎에서 나온다.

부산 영도구는 보수와 진보세 경쟁이 팽팽한 지역으로, 민주당의 공천 파문이 총선 전략에 악영향을 미칠 가능성도 거론된다.

news2349@newspim.com

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