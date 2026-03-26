고준호 경기도의원 "운정고·동국대 업무협약, 파주형 인재양성 모델 제시"

"지역 내 고등학교 교육과 대학 교육을 연계하는 교육체계 필요"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 고준호 경기도의원은 26일 파주시 소재 자율형 공립고인 운정고등학교와 동국대학교 바이오메디캠퍼스가 의생명과학 분야 인재양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
경기도의회 고준호 의원(국민의힘, 파주1)은 이날 협약 과정에 참여해 지역 내 교육자원을 연결하고, 고등학교 교육과 대학 교육을 연계하는 교육체계의 필요성을 강조했다.
고준호 의원은 "파주는 4년제 종합대학이 없어 학생들이 진로 탐색과 학습을 위해 외부로 이동하는 경우가 많았다"며 "인접한 동국대학교 바이오메디캠퍼스와의 협력을 통해 학생들의 진로 탐색 기회를 확대할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다. 이어 "지역 내에서 다양한 교육 경험이 가능하도록 하는 것이 중요하다"고 덧붙였다.
이번 협약을 통해 양 기관은 △의생명과학 분야 진로·전공 체험 프로그램 운영 △고교–대학 연계 교육과정 및 특강 공동 기획·운영 △멘토-멘티 프로그램 운영 △교육 인프라 및 인적 자원 교류 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 예정이다. 특히 이번 협약은 단순 체험 중심을 넘어 교육과정 운영과 자원 공동 활용을 포함한 협력 구조라는 점에서 의미가 크다.
또한 기존 고교–대학 연계가 단기 체험 중심에 머물렀다면, 이번 협약은 지속적인 프로그램 운영과 상호 교육 지원을 포함하고 있어 단발성이 아닌 지속적 교육 연계로 이어질 것으로 기대된다.
운정고등학교 교장은 "이번 협약을 통해 진로·진학 연계 교육이 강화되고, 학생들에게 다양한 교육 기회가 제공될 것으로 기대한다"며 "지역 교육 협력 기반이 확대되는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.
동국대학교 바이오메디캠퍼스 부총장은 "의생명과학 분야는 조기 진로 탐색이 중요한 만큼, 이번 협약이 학생들에게 의미 있는 경험이 될 것"이라며 "현장 기반 교육 기회를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
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