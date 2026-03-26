한국골프장경영협회 정기총회...재산세·개소세협의회 구성

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 한국골프장경영협회가 3월 25~26일 양일간 메종글래드 제주와 골프존카운티 오라CC에서 2026년 정기총회를 열고, 골프 업계 주요 현안 대응 방안을 논의했다.
총회에서는 2025년도 사업분석 및 회계결산을 원안대로 승인했다. 업계 최대 화두인 '법무법인 천지인 약정금 소송' 항소심에서 골프장 측이 승소한 판결의 의의를 공유하고, 90여 회원사의 동일 사건에 대한 향후 대응 방침도 확인했다.
세제 부담 완화를 위한 '재산세·개별소비세 추진 협의회' 구성도 보고됐다. 협회는 재산세 중과세율과 개별소비세 폐지를 목표로 입법 청원 및 대정부 활동에 나설 계획이다.
3월 10일 시행된 노란봉투법(노동조합법 개정안)과 관련해서는 캐디 노조의 교섭권 확대 등 업계 영향을 분석하고, 회원사 대상 설명회와 대응 가이드 배포 계획을 밝혔다. 근로자 추정제 도입 시 18홀 기준 연간 약 16억2000만 원의 비용이 발생할 수 있다는 시뮬레이션 결과도 제시됐다.
최동호 회장은 "협회와 회원사가 하나로 뭉쳐 선제적 대응 방안을 모색하는 자리였다"며 "회원사 권익 보호와 골프 산업의 지속 가능한 발전을 위해 총력을 다하겠다"고 말했다.
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