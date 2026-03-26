삼성웰스토리, 공간 컨설팅으로 외식 프랜차이즈 성장 지원

가맹 초기부터 브랜드 론칭까지 맞춤 지원…360솔루션 고도화

플래그십 설계·3D 시뮬레이션까지…외식업 확장 핵심 파트너 부상

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성웰스토리가 외식 프랜차이즈 고객사를 대상으로 한 맞춤형 공간 컨설팅을 통해 가맹사업 확대와 신규 브랜드 론칭을 지원하며 상생 협력을 이어가고 있다. 식자재 공급을 넘어 브랜드 경쟁력 강화까지 지원하는 종합 솔루션 전략을 강화하는 모습이다.

26일 삼성웰스토리는 2021년 '360솔루션'을 도입한 이후 외식 프랜차이즈의 성장 단계별 문제 해결을 지원해왔다고 전했다. 특히 2023년 도입한 공간 컨설팅은 브랜드 정체성을 반영한 인테리어 기획과 운영 효율을 고려한 공간 설계를 결합한 서비스로, 도입 첫해 대비 제공 횟수가 3.5배 증가하며 핵심 지원 수단으로 자리잡았다.

삼성웰스토리가 식자재 고객사 '정든그릇'에 공간컨설팅을 제공하고 있다. [사진=삼성웰스토리 제공]

최근에는 서울 마포구 일식 맛집 '정든그릇'의 프랜차이즈 진출을 지원했다. 본점을 플래그십 스토어로 활용할 수 있도록 브랜드 가시성을 높이고, 원목 프레임과 통창 구조를 통해 '정성을 담은 한 끼'라는 콘셉트를 공간에 구현했다. 외부에서 내부가 보이도록 설계해 신규 고객 유입도 유도했다.

가맹사업 확대를 위한 표준화 작업도 병행했다. 삼성웰스토리는 인테리어 규정과 자재, 비용 가이드를 포함한 '가맹점 창업 모델 매뉴얼'을 제공하고, 주방과 홀 동선을 최적화해 테이블 회전율과 수익성을 높일 수 있도록 설계했다. 해당 모델은 3D 시뮬레이션으로 구현돼 예비 창업자도 매장 구성을 직관적으로 확인할 수 있다.

이와 함께 배달 파스타 브랜드 '올데이파스타'의 신규 카페 브랜드 '컾핖짚' 론칭 과정에서도 공간 컨설팅을 제공하며 사업 확장을 지원했다. 삼성웰스토리는 향후에도 프랜차이즈의 성장 단계에 맞춘 맞춤형 솔루션을 통해 고객사와의 동반 성장을 이어간다는 계획이다.

mkyo@newspim.com