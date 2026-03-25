한국환경공단, 제주 6개 기관과 관광 폐자원 순환경제 협약

[광주·무안·제주=뉴스핌] 조은정 기자 = 한국환경공단광주전남제주본부는 25일 제주시농협에서 제주특별자치도·제주시농협·신화월드·제주시니어클럽·제주관광공사 등 6개 민·관·공 기관과 '관광산업 폐자원 기반 자원순환경제 활성화'를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 제주 지역 호텔 등 숙박시설에서 다량 발생하는 폐섬유(린넨)를 재활용해 지속가능한 자원순환 구조를 구축하기 위한 것이다.
공단은 폐섬유를 수거해 세탁, 염색, 가공 과정을 거친 뒤 에코백이나 다회용 앞치마 등으로 재제작한다.
특히 지역 내 노인 인력을 채용해 제작 과정에 참여시키고, 완성된 제품은 거동이 불편한 취약계층을 돕는 '대신 장봐주기' 사업과 연계할 계획이다. 이를 통해 환경보전과 지역 일자리 창출, 복지 향상을 함께 도모한다는 구상이다.
협약 주요 내용은 ▲관광산업 폐섬유의 체계적 수거·새활용 제품 제작 ▲지역 일자리 창출 및 취약계층 지원 서비스 연계 ▲다회용 제품 사용 확대를 통한 자원순환 문화 확산 등이다.
고호영 한국환경공단 광주전남제주환경본부장은 "이번 협약은 제주 관광 폐자원의 선순환 체계를 구축하고 사회적 일자리와 복지를 결합한 모범 사례가 될 것"이라며 "지속가능한 자원순환 사회로 나아가는 전환점이 되길 기대한다"고 말했다.
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