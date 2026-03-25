경남도, 글로벌 항공산업 거점 구축 속도…KF-21 양산 1호기 첫 출고

K-항공산업 전력화 및 수출 도약

항공산업 생태계 확장·경제 활성화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 대한민국 독자 기술로 개발된 한국형 전투기 KF-21이 개발 단계를 넘어 본격적인 양산 체제에 들어섰다.

박완수 경남지사(왼쪽 세번째)가 25일 사천 한국항공우주산업(KAI) 본사에서 열린 'KF-21 양산 1호기 출고식'에서 참석해 양산 1호기 실물이 공개되자 박수를 치고 있다.[사진=경남도] 2026.03.25

경남도는 이번 양산 1호기 출고를 계기로 사천을 중심으로 한 글로벌 항공산업 거점 구축에 속도를 낸다.

경남도는 25일 한국항공우주산업(KAI) 사천 본사에서 'KF-21 양산 1호기 출고식'이 열렸다고 밝혔다. 이날 행사에는 이재명 대통령과 박완수 경남도지사를 비롯해 국방부, 방위사업청, 공군, 개발 관계자 등 500여 명이 참석했다.

출고식은 양산 1호기 실물 공개, 차세대 전투기 비전 영상 상영, 블랙이글스 축하 비행 등으로 진행됐다. KF-21은 설계부터 제작, 실증까지 전 과정이 경남에서 이뤄진 국가 전략 자산으로, 이번 1호기 출고는 한국형 전투기의 안정적 전력화와 글로벌 수출 가시화를 의미한다.

박완수 지사는 "KF-21 양산 1호기 출고는 K-항공산업이 제작 단계를 넘어 전력화와 글로벌 수출로 도약하는 역사적 전환점"이라며 "경남이 대한민국 전투기 양산 체계의 중심이자 세계적 항공산업 메카로 자리매김하도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

한국형 전투기 KF-21 양산 1호기[사진=경남도] 2026.03.25

도는 KF-21 개발 과정에서 축적된 기술력을 바탕으로 항공산업 생태계 확장에 나선다. 특히 첨단항공엔진 특화단지 조성과 민·군 통합 항공 유지·보수·정비(MRO) 산업 기반 확충을 중점 추진해 산업 전주기 경쟁력을 확보할 계획이다.

글로벌 시장 공략도 본격화된다. 이날 행사에는 인도네시아 등 13개국의 주한 대사와 해외 무관단이 참석해 KF-21에 높은 관심을 보였다. 도는 오는 10월 '사천에어쇼 우주항공방위산업전'에 해외 바이어를 초청해 실질적인 수출 상담과 K-방산 세일즈를 추진할 방침이다.

KF-21 양산 본궤도 진입은 도내 항공 부품업체의 일감 확보와 고용 창출로 이어져 지역 경제 활력 제고에도 기여할 것으로 기대된다.

news2349@newspim.com