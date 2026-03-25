창원시, 고향사랑기부제 답례품 9종 추가 선정

특산품과 지역 연고 상품 다양화

소상공인·특산품 산업 활성화 기대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 지역 특산품과 브랜드 상품을 활용한 답례품 9종을 새롭게 선정하며 고향사랑기부제 운영을 확대했다.

[사진=창원시] 2026.03.25

시는 '창원시 답례품선정위원회'를 열고 기존 76개였던 답례품을 85개로 늘렸다고 25일 밝혔다. 이번에 추가된 품목에는 창원 고유의 특성과 관광자원을 살린 식품·공예품·서비스 상품이 포함됐다.

신선식품 분야에서는 ▲한돈 목살▲도담샌드 등 지역 농축산물을 활용한 제품이, 공예·생활용품 분야에서는▲우리라 국화차 선물세트(유기농)▲마시라 컵 세트▲뜨급나 텀블러▲끼루 인형▲민화 굿즈▲창원·마산·진해 퍼퓸 스프레이 세트 등이 선정됐다.

지역 연고 프로야구단과 협력한 NC다이노스 팀스토어 모바일 할인권도 포함돼 눈길을 끌었다.

시는 이번 선정으로 기부자에게 제공할 수 있는 선택 폭을 넓히는 동시에 지역 소상공인과 특산품 산업의 판로 확대도 기대하고 있다.

김창우 세정과장은 "창원의 매력을 담은 다양한 답례품을 통해 기부자가 높은 만족을 느낄 수 있도록 하겠다"며 "공급업체와의 협약, 품질관리, 고객 응대 교육까지 철저히 진행할 것"이라고 말했다.

news2349@newspim.com