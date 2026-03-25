경남교육청, 'AI 디지털 교육 종합 추진 계획' 발표…'미래교육'과 행정 혁신

디지털 리터러시 및 윤리교육 강화

2028년 80개 AI 중점학교 설립

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 인공지능(AI) 기반의 미래교육 체제 구축과 학교 행정 혁신을 위한 'AI 디지털 교육 종합 추진계획'을 내놨다.

박종훈 경남교육감은 25일 도교육청 중회의실에서 기자회견을 열고 "AI 기반 교육체제 구축과 학교 업무의 획기적인 혁신을 위한 'AI 디지털 교육 종합 추진 계획'을 수립해 본격적으로 시행한다"고 밝혔다.

박종훈 경남교육감이 25일 오전 2층 중회의실에서 기자회견을 열고 AI 디지털 교육 종합 추진 계획'을 발표하고 있다.[사진=경남교육청] 2026.03.25

이번 계획은 AI 기술 확산에 따른 학습자 의존, 정보 왜곡 등 부작용을 예방하고, 학생이 주도적으로 미래를 설계하는 'AI 기반 교육 체제'를 구축하기 위한 로드맵이다. 경남교육청은 4대 추진 방향과 11개 중점 과제, 54개 세부 과제를 마련해 단계적으로 추진한다.

핵심은 '전면적 교육혁신'과 '교육행정 혁신'이다. 우선 AI 디지털 리터러시 역량 진단체계를 구축하고, 개인정보 보호와 AI 윤리교육을 강화한다. 디지털 시민교육 내실화를 위해 AI 윤리 가이드라인을 보급하고, AI·디지털 수업 모형과 평가 기준을 마련해 84개 연구·선도학교 중심으로 확산한다.

교과 융합형 AI 중점학교를 2028년까지 80개교로 확대하고, 독서 및 인문교육을 병행해 사고력과 표현력을 기르는 교육을 병행한다. 특수·이주배경·기초학력 학생을 포함한 교육취약계층에 대한 맞춤 지원도 강화한다.

행정 분야에서는 교원의 업무 부담을 줄이기 위해 인공지능 기반 '(가칭)지니(Gne)GPT' 시스템을 구축한다. 경남교육청의 미래교육 플랫폼 '아이톡톡'과 통합 인증체계를 도입해 접근성을 높이고, 교직원 전용 AI 비서를 탑재해 공문·계획서·회의록 작성 등 행정 전반을 지원한다.

이 시스템은 올해 유치원과 초등학교에서 시범 운영을 시작해 2027년 중·고등학교, 2028년 특수 및 일반 행정 분야로 확대될 예정이다. 향후에는 계약 등 복잡한 행정 절차까지 지원하는 지능형 행정체계로 고도화할 방침이다.

박 교육감은 "AI는 학습자의 능력을 확장하는 도구이자 동시에 의존을 심화시킬 위험이 있다"며 "AI에 대한 교육과 AI를 통한 교육을 병행해 모두가 기술 변화의 주인공이 되는 교육을 실현하겠다"고 말했다.

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