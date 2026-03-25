'악마는 프라다를 입는다2', 4월 29일 전 세계 최초 개봉 확정

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 전 세계 박스오피스 3억 2600만 달러 이상의 흥행 수익을 거둔 영화 '악마는 프라다를 입는다'의 20년 만의 후속작 '악마는 프라다를 입는다 2'가 4월 29일 전 세계 최초 개봉을 확정했다.

25일 공개된 영상에는 '런웨이' 매거진의 전설적인 편집장 '미란다'와 기획 에디터로 돌아온 '앤드리아'가 다시 만나 본격적으로 일을 시작하는 모습이 그려져 시선을 사로잡는다. 머리부터 발끝까지 완벽한 착장으로 등장한 '미란다'가 아직 잠에서 덜 깬 '앤드리아'에게 "정신 차려. 우리 일해야지"라고 쏘아붙이는 장면은 한치의 흐트러짐도 없는 그의 여전한 카리스마를 보여주며 팬들의 기대감을 한껏 끌어올린다.

하지만 냉정한 말투와 달리 '앤드리아'의 방을 직접 찾아와 문을 두드린 '미란다'의 행동은 그간 엄청난 변화가 있었음을 암시하는 동시에 '앤드리아'를 향한 남다른 애정과 두 사람의 달라진 관계성을 예고해 흥미를 더한다.

[사진=월트디즈니컴퍼니 코리아]

[사진=월트디즈니컴퍼니 코리아]

이어 메릴 스트립, 앤 해서웨이, 에밀리 블런트, 스탠리 투치까지 '악마는 프라다를 입는의 전설적인 배우들의 이름이 화면을 가득 채우며 화려한 귀환을 알려 이목을 집중시킨다. 플래시가 쉴 틈 없이 터지는 블루카펫 위에 강렬한 붉은 색 드레스를 입고 나타난 '미란다'를 비롯해 완전히 달라진 위상으로 돌아온 '앤드리아'와 '에밀리', '나이젤'까지, 이들의 새로운 시작이 예고되며 기대감을 높인다.

이번 작품에서는 여전히 치열한 패션업계에서 살아남기 위한 이들의 뜨거운 열정이 또 한 번 스크린 위에 펼쳐질 예정이다. "내가 한 선택들이 내 앞길을 밝혀 줄거야"라는 '에밀리'의 대사는 지난 20년의 시간 동안 이들에게 어떤 일이 있는지, 그리고 그 선택들이 앞으로 어떤 이야기를 만들어갈지에 대한 궁금증을 증폭시킨다.

영화 '악마는 프라다를 입는다 2'는 전설적인 패션 매거진 '런웨이'의 편집장 '미란다'와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 '앤드리아'가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 '에밀리'와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한 번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기로, 오는 4월 29일 국내에서 전 세계 최초 개봉한다.

jyyang@newspim.com