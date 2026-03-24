김한종 예비후보, '성장 장성' 5대 핵심 공약

선거사무소 개소식서 비전 발표

[장성=뉴스핌] 박진형 기자 = 김한종 더불어민주당 전남 장성군수 예비후보가 선거사무소를 열고 재선을 향한 본격적인 행보에 나섰다.

김 예비후보(장성군수 직무정지)는 24일 장성읍 형제빌딩에 마련된 선거사무소에서 개소식을 개최했다고 밝혔다.

김한종 전남 장성군수 예비후보 선거사무소 개소식. [사진=김한종 예비후보 측] 2026.03.24 bless4ya@newspim.com

김 예비후보는 인사말을 통해 "민선 8기 재임 기간 동안 노인·청년·여성 복지정책을 중점 추진한 결과 합계출산율 전국 2위, 1천명 이상 인구 증가라는 성과를 거두며 '살만한 장성', '성장하는 장성'의 기반을 마련했다"고 평가했다.

이어 "경험과 검증, 성과를 바탕으로 흔들림 없이 '더 큰 장성, 더 강한 성장 장성'을 만들어 가겠다"며 "장성의 미래를 경험의 힘으로 이끌겠다"고 강조했다

김 예비후보는 민선 9기 비전으로 ▲K-반도체 특화단지 조성▲장성~광주 광역교통망 확충▲국립심뇌혈관센터 임상병원 건립▲호남권 제2혁신도시 조성▲예산 1조원·인구 10만 시대 실현 등 5대 핵심공약을 제시했다.



또한 "지금은 공정한 경쟁 속에서 장성의 미래를 이야기해야 할 때"라며 "장성의 지리적·전략적 강점을 활용해 옛 명성을 되찾고 새로운 전성시대를 준비해야 한다"고 말했다.

김 예비후보는 "장성의 미래 100년을 위해 해야 할 역할이 아직 많이 남아 있다"며 "준비된 행정가로서 정책의 지속성을 통해 장성의 힘을 키워가겠다"고 밝혔다.

끝으로 "우리가 꿈꾸는 장성의 새로운 미래는 군민 여러분의 것"이라며 "성장하는 장성의 전성시대를 열어가는 길에 군민과 함께하겠다"고 강조했다.

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