부산시, AI 기반 지능형 교통관리시스템 본격 추진…시민 안전·이동 편의성 강화

스마트교차로 효과로 통행속도 상승

교통흐름 개선과 서비스 확대 기대



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 AI와 교통데이터를 접목한 지능형 신호체계를 본격 추진해 시민 교통 편의를 높인다.

시는 스마트빌리지 사업(29억2000원)에 국비 45억 원을 추가로 확보하고 AI 기반 교통관리시스템 구축을 본격 추진한다고 24일 밝혔다.

지능형 교통 신호체계 고도화 시스템 개념도[사진=부산시] 2026.03.24

스마트교차로 인프라를 확장하고 화물차 안전운행 지원 등 신규 서비스를 단계적으로 도입한다. 스마트교차로는 교통량·속도·돌발상황 빅데이터로 최적 신호를 산출해 정체를 개선하는 시스템이다.

시는 실시간 교차로 정보제공 서비스를 통해 스마트교차로를 223개에서 20개 추가 확대한다. 차량 흐름 분석과 돌발상황 모니터링을 강화하며 데이터 중심 교통관리를 체계화한다.

AI 기반 실시간 신호제어와 스마트 감응신호를 확대해 혼잡을 해소한다. 시범운영 결과 통행속도가 2.25km/h 상승하고 지체시간이 10% 이상 감소했다. 신호대교와 만덕대로(덕천역~남산정역)로 확대 적용한다.

실시간 신호정보를 카카오내비·네이버지도·티맵 등 모바일 앱과 현대·기아차 내비게이션에 개방해 급정거와 꼬리물기를 줄인다.

상습침수교차로 11곳에 침수검지 알림시스템을 도입하고 긴급차량우선신호를 부산 전역과 경남·울산으로 확대한다. 2027년부터 화물차 운행패턴 분석으로 안전운행 지원서비스도 시작한다.

시는 이번 사업 완료로 교통흐름 개선, 긴급상황 대응 강화, 신호 대기시간 감소, 시민체감 서비스 확대를 기대한다.

박형준 시장은 "미래 교통의 핵심은 시민 안전과 이동 자유 보장"이라며 "AI 시스템 구축으로 부산 교통 체질을 바꾸고 급변 환경에 대응하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com