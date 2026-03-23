'항저우 3관왕' 김우민, AG 대표선발전 자유형 1500m 1위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 수영의 간판 김우민(강원특별자치도청)이 남자 자유형 1500m에서 아시안게임 2회 연속 메달을 동시에 노릴 수 있는 발판을 마련했다.
김우민은 23일 경북 김천실내수영장에서 열린 2026 KB금융 코리아 스위밍 챔피언십 남자 자유형 1500m 결선에서 14분54초38을 찍으며 출전 선수 11명 가운데 가장 먼저 터치패드를 찍었다. 2022년 10월 세웠던 개인 최고기록 14분54초25와 불과 0.13초 차이밖에 나지 않는다. 소속팀 후배 김준우(15분09초97)를 15초 이상 따돌렸다. 이 부문 한국 최고 기록은 박태환이 2012년 달성한 14분47초38이다.
이번 대회는 23일부터 28일까지 엿새 동안 열리는 2026시즌 경영 국가대표 선발전이자 9월 아이치·나고야 아시안게임 파견 선수 선발전을 겸한다. 김우민은 항저우(2022)에 이어 아이치·나고야 대회에서도 자유형 1500m에 나설 자격을 확보했다.
김우민은 2023년에 열린 2022 항저우 아시안게임에서 자유형 400m와 800m, 계영 800m를 모두 제패하며 3관왕에 올랐고 자유형 1500m에서도 은메달을 목에 걸었다.
여자 자유형 1500m 결선에서 김채윤(대전체고)이 16분48초84로 터치패드를 찍으며 1위를 차지, 생애 첫 아시안게임 출전 기회를 잡았다.
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