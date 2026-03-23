대전 공장 화재 희생자 14명 중 13명 신원 확인…12명 인도 가능

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 대덕구 공장화재 사건을 수사 중인 경찰이 희생자 14명 가운데 13명의 신원을 확인했다.
대전 대덕구 공장화재 사건 수사전담팀은 23일 "경찰청 지문감정과 국립과학수사연구원 DNA 감정 결과, 시신 14구 중 13구의 신원이 확인됐다"고 밝혔다.
경찰에 따르면 나머지 1구도 아직 신원이 확인되지 않은 1명으로 추정되지만, 최종 확인을 위해 현재 국과수 본원에서 정밀 감정이 진행 중이다.
이날 소방당국의 추가 현장 수색 과정에서는 기존 희생자로 추정되는 유해 일부도 발견됐다. 경찰 과학수사관이 현장에서 함께 수습하고 있으며 수습이 끝나는 대로 국과수에 감정을 의뢰할 예정이다.
시신 인도는 신원 확인이 완료된 희생자 가운데 12명의 희생자가 이날 가능하다. 경찰은 마지막으로 발견된 2구에 대해서는 이날 추가 발견된 유해에 대한 감정이 마무리되는 대로 유가족에게 신속히 인도할 방침이다.
수사전담팀 관계자는 "남은 감정 절차도 최대한 신속히 진행해 유가족들이 희생자들을 인도받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.
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