[핌in잠실] 키움 이주형, 3안타 4득점 2도루 맹활약..."적극적 베이스러닝 보여줄 것"

이주형 "몸 상태 아주 좋아"

[잠실=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 키움 히어로즈의 리드오프 자리를 이주형이 예약했다.

이주형은 23일 서울 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스와의 2026 KBO 시범경기에서 중견수, 1번타자로 선발 출장했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 키움 이주형이 23일 서울 잠실야구장에서 열린 LG와의 2026 KBO 시범경기에서 2루 베이스를 훔치고 있다. [사진=키움 히어로즈] 2026.03.23 football1229@newspim.com

이주형은 이날 경기에서 4타수 3안타 1타점 4득점 2볼넷 2도루를 기록하며 펄펄 날았다. 1회 선두타자로 나서 2루 땅볼로 물러났다. 하지만 3회 중전 안타로 출루한 이후 도루를 통해 2루 베이스를 훔쳤다. 이후 안치홍의 적시타가 터지며 이주형은 선취점을 기록했다.

5회에는 타점을 추가했다. 1사 주자 1, 2루 찬스에서 바뀐 투수 함덕주의 시속 140km의 포심 패스트볼을 받아쳐 안타를 만들었다. 이때 2루 주자가 홈으로 들어오며 타점을 올렸다.

7회에는 빅 이닝의 선봉장 역할을 톡톡히 했다. 선두타자로 나서 이번에도 안타를 치며 3안타 경기를 작성했다. 이후 2루 도루에 성공하며 바뀐 투수의 김진성의 페이스를 흔들었다. 덕분에 키움은 김진성으로부터 볼넷 2개를 끌어내며 무사 만루 찬스를 만들었다.

이후 최주환의 적시타 때 이주형은 득점을 기록했다. 7회 타선이 폭발한 덕분에 이주형은 다시 타석에 들어섰고, 이때는 볼넷을 골라내며 4번째로 1루 베이스를 밟았다. 그리고 안치홍이 싹쓸이 2루타를 치며 1루에 있던 이주형은 홈 베이스를 다시 한 차례 밟았다.

키움이 12-10으로 앞선 9회 이주형은 LG의 추격 의지를 꺾었다. 다시 볼넷으로 출루한 이후 한 차례 더 홈 베이스를 밟으며 4득점 경기를 완성했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 키움 이주형이 23일 서울 잠실야구장에서 열린 LG와의 2026 KBO 시범경기에서 타격을 하고 있다. [사진=키움 히어로즈] 2026.03.23 football1229@newspim.com

이날 이주형은 5번 출루해 4득점을 기록하며 1번 타자의 역할을 충실히 이행했다. 시범경기에서 주로 1번 타자로 출전한 이주형은 개막을 앞두고 타격과 주루에서 좋은 컨디션을 과시했다.

경기 후 이주형은 "시범경기 끝자락에서 좋은 결과를 거둬 다행"이라며 "남은 1경기도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

정규시즌 개막을 앞둔 각오도 남겼다. 이주형은 "몸 상태가 아주 좋다"며 "올 시즌에는 더 적극적으로 베이스러닝을 하겠다"고 예고했다.

끝으로 "개막전이 코앞이라 매우 설렌다"며 "부상없이 시즌을 치르도록 하겠다"고 전했다.

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