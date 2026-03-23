경찰, 장경태 '성추행 의혹' 곧 결론…"수심위 의결 반영할 것"

김병기 출석 일정 조율..."공감할 수 있는 결과 내놓겠다"

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 보좌진 성추행 혐의를 받는 장경태 무소속 국회의원 사건에 대한 수사심의위원회(수사심의위) 권고를 바탕으로 수사 결과를 내놓겠다고 밝혔다.

23일 경찰에 따르면 박정보 서울경찰청장은 이날 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 기자간담회에서 장 의원 사건 수사 관련 수사심의위 의결과 보완 요구를 반영해 최종 결론을 내겠다고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 더불어민주당을 탈당한 장경태 의원이 20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 공소청법안(대안)에 대한 무제한토론 종결동의의 건 투표를 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.03.20 mironj19@newspim.com

서울경찰청 수사심의위는 지난 19일 장 의원 준강제추행 혐의에 대해 '송치', 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(비밀준수) 이른바 2차 가해 혐의에 대해서는 '보완수사 후 송치' 의견을 냈다. 사건 관계인은 수사 결과와 절차상 적정성이 침해됐다고 볼 때 경찰에 수사심의위를 요청할 수 있다. 수사심의위에는 경찰과 교수, 변호사 등이 참여한다. 수사심의위 의견은 법적 구속력이 없다. 다만 경찰은 그동안 수사심의위 의견을 반영해 사건을 처리했다.

경찰은 공천헌금 수수 등 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 국회의원 추가 소환 일정도 조율 중이다. 앞서 경찰은 지난 11일 김 의원을 3차 조사했다. 3차 조사는 김 의원 건강상 이유로 약 5시간 만에 끝났다.

경찰이 김 의원 추가 소환을 계획하는 만큼 수사 결과가 이달 안에 나올 가능성은 낮아졌다.

박 청장은 김 의원 향후 소환 일정에 대해서는 "계속 소통하고 있으며 못 나온다고 할 경우 사유에 대해 확인하고 있다"며 "좀 늦더라도 공감할 수 있는 수사 결과를 내놓도록 하겠다"고 설명했다.

경찰은 김경 전 서울시의원이 강선우 무소속 국회의원에 대한 '쪼개기 후원' 의혹 수사도 이어가고 있다. 쪼개기 후원 의혹에는 더불어민주당 현역 국회의원도 거론된다. 현역 의원이 관련됐다는 의혹에 대해 경찰은 아직까지 추가 소환을 잡지 않았다.

경찰은 성폭력 의혹이 제기된 인천 중증장애인 거주시설 색동원과 관련해 총 15명 피의자를 수사했다. 3명은 송치했으며 12명은 입건 전 조사(내사) 하고 있다. 현재까지 피해자는 25명으로 확인됐다. 보조금 유용 의혹에 대해서는 압수수색에서 자료를 확보했고, 강화군청 관계자를 상대로 수사하고 있다.

krawjp@newspim.com