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[르포] 'BTS 특수' 기대했지만…광화문 편의점에 남은 건 재고뿐

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10배 발주 샌드위치·샐러드..."70% 남아"
매출 늘었으나 유통기한 임박 품목은 폐기
"동선 통제 때문" 불만…경찰 "과한 게 나아"

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 유재선 인턴기자 = 23일 오전 9시, 서울 세종대로 한복판. 광화문광장 주변 편의점 앞에는 음료 박스와 돗자리, 핫팩 재고가 인도 가장자리까지 밀려나 있었다.

인근 다른 점포에는 생수 상자가 입구 안쪽까지 빼곡히 쌓여 손님이 지나다니기 어려울 정도였다. 지난 21일 방탄소년단(BTS) 단독 공연을 앞두고 '관객 특수'를 기대하며 추가로 주문한 물품들이 그대로 남은 것이다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 23일 오전 서울 종로구 광화문 인근의 한 편의점 바깥에 돗자리, 핫팩, 생수 등 행사용품 재고가 쌓여 있다. 2026.03.23 calebcao@newspim.com

◆ "샌드위치 더 가져가세요"

서울 중구 세종대로 인근 CU편의점 점주 김모 씨(60)는 계산대에 선 손님에게 계산을 마치자마자 샌드위치 한 개를 더 내밀었다. "하나 더 가져가세요, 안 팔려서요." 공연 당일을 앞두고 평소보다 10배 가까이 샌드위치를 발주했지만 남은 건 재고였다.

김씨는 "행사가 오전부터 이어졌으면 몰라도 관객들이 오후 2시쯤 한꺼번에 몰렸다가 입장하고 나니 손님이 뚝 끊겼다"며 "특수가 특정 시간대 '반짝'에 그쳤다"고 말했다.

삼각김밥과 김밥은 적정선에서 소진됐지만 샌드위치·샐러드는 발주량의 70%가 남았다. 유통기한이 길어야 하루여서, 그는 할인 대신 손님들에게 무료로 나눠주는 방식을 택했다. 남은 상당수 물량은 결국 폐기 수순을 밟고 있다.

광화문 인근의 GS25 편의점주 오모 씨(50대)도 이번 BTS 공연을 앞두고 김밥과 삼각김밥을 평소의 5~6배인 각 100개씩 채워 넣었다. 매출은 평소보다 1.5~2배 가량 늘었다. 방탄소년단 멤버 진과 협업한 맥주와 포스터를 찾는 외국인 팬들로 한때는 북적였다. 그러나 냉장고 하단에는 바나나우유 박스가 그대로 쌓여 있었다.

"200개 주문했는데 40개 팔렸어요. 남은 건 본사 반품하거나 명동 쪽 매장으로 돌리고, 일부는 세일해서 털어야죠."

오씨는 "광복절 전광훈 집회 때가 매출은 훨씬 낫다"고 잘라 말했다. "그때는 밖에 매대도 안 깔고 매장 안 상품만으로도 이 정도는 팔거든요. 이번 공연 특수는 숫자만 요란했지, 준비한 물량만 남은 느낌이에요."

BTS공연 무대가 설치됐던 곳에서 인접한 편의점에서도 매출이 어땠는지 묻는 기자의 질문에 "꽝"이라며 "기대한만큼 사람이 많이 오지 않았다"며 "26만명이라고 했다가 뉴스보니 4만명이라더라"고 답했다.

이 편의점 직원은 "매출이 크게 늘었어도 김밥·삼각김밥과 바나나우유 같은 유통기한이 정해진 품목들은 재고가 많이 남아 폐기할 수밖에 없다"고 말했다. 평소 하루에 6개 발주하던 김밥을 공연 전날 200개까지 늘렸지만 거의 남아 폐기했다고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 23일 서울 종로구 광화문 인근의 한 편의점 냉장고에 과잉 발주된 음료 재고가 진열된 모습. 2026.03.23

◆ 동선 통제가 '재고 폭탄'의 원인 지적도

점주들은 과도한 동선 통제도 '재고 폭탄'의 한 원인이라고 지적했다. 세종대로 인근 CU 점포의 김씨는 "우리 가게에 오려면 한 바퀴를 삥 돌아와야 했다"며 "안전관리라는 이름으로 손님 길부터 막아 놓은 셈"이라고 했다.

일부 점포는 공연장과 가까운 이점을 살리기는커녕, 통제선 바깥에 있다는 이유로 기대했던 'BTS 특수'를 체감하지 못했다는 불만을 쏟아냈다.

경찰은 최악 상황을 대비하며 BTS 공연을 통제했다고 설명했다.

박정보 서울경찰청장은 이날 기자간담회에서 "금속탐지기까기 설치해 출입자를 통제헤 시민들 불편한 측면이 있었을 텐데 잘 협조해줘서 인파 관리가 잘 됐다"며 "시민 안전과 관련해선 약간 과도하게 대응해야 한다고 생각하고 부족한 것보다 과한 게 낫다고 생각한다"고 밝혔다. 

calebcao@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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