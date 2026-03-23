국힘 파주을 현직의원·출마예정자 전원 "고준호 파주시장 경선후보 지지"

"민주당 체제 속 잘못된 시정 발전 방향을 바로잡기 위한 결단"

"시민이 체감하는 발전을 이끌 수 있는 준비된 리더"

고 후보 "무거운 책임감을 가지고 파주의 변화를 반드시 이끌어낼 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 국민의힘 파주을 지역 현직의원과 출마예정자 전원이 고준호 파주시장 경선후보에 대한 지지를 공식 선언하며 지역 정치권의 이목이 집중되고 있다.

국민의힘 파주을 현직의원 및 출마예정자들은 지난 22일 국민의힘 파주을 회의실에서 지지선언을 갖고 고준호 경선후보에 대한 전폭적인 지지 의사를 밝혔다. [사진=고준호 파주시장 경선후보 선거캠프]

국민의힘 파주을 현직의원 및 출마예정자들은 지난 22일 국민의힘 파주을 회의실에서 지지선언을 갖고 고준호 경선후보에 대한 전폭적인 지지 의사를 밝혔다.

23일 고 경선후보에 따르면 이번 지지선언에는 한길룡 파주을 당협위원장을 비롯해 이한국 도의원, 이익선 파주시의회 부의장, 오창식·손형배 파주시의원, 한규민·조인연 도의원 예비후보, 홍윤기·박미주·김일철 파주시의원 예비후보, 오은정 파주시의원 비례대표 출마예정자, 최지원 도의원 비례대표 출마예정자 등이 참여했다.

이들은 공동 입장문을 통해 "이번 지지선언은 단순한 지지를 넘어, 더불어민주당 파주갑 4선·파주을 3선 국회의원 체제와 15년간 이어진 시정 속에서 누적된 잘못된 발전 방향을 바로잡기 위한 결단"이라고 밝혔다.

이어 "고준호 경선후보는 오랜 기간 지역 현안을 가장 가까이에서 고민하며 실질적인 대안을 준비해온 인물"이라며 "정체된 파주를 변화시키고, 시민이 체감하는 발전을 이끌 수 있는 준비된 리더"라고 평가했다.

한길룡 파주을 당협위원장은 "고준호 경선후보는 지금의 파주에 필요한 변화와 통합을 이끌 수 있는 준비된 리더로, 이번 경선에서 반드시 선택받아야 할 후보라고 확신한다"고 밝혔다.

또한 "지금의 파주는 과감한 혁신과 책임 있는 리더십이 절실한 시점"이라며 "고준호 경선후보야말로 분열된 지역을 하나로 묶고, 새로운 성장 동력을 만들어낼 적임자"라고 강조했다.

이들은 "국민의힘 파주을 현직의원·출마예정자 전원은 고준호 경선후보를 중심으로 원팀을 이루어 반드시 승리하겠다"며 "파주의 새로운 미래를 열기 위해 모든 역량을 결집하겠다"고 밝혔다.

고준호 경선후보는 "뜻을 함께해주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"며 "무거운 책임감을 가지고 파주의 변화를 반드시 이끌어내겠다"고 밝혔다.

한편 이번 지지선언은 국민의힘 내부 결집을 넘어, 향후 파주시장 경선 구도에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다.

1141world@newspim.com