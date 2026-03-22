법원, 23일 국힘 충북지사 '컷오프 효력정지' 심문…김영환 중대 기로

기각 시 무소속 출마 카드...보수 분열 불가피 전망

인용 시 공천 혼란, 법원 결정에 충북 선거판 요동



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 공천관리위원회로부터 컷오프(공천 배제)된 김영환 충북지사가 제기한 '컷오프 효력정지' 가처분 신청 심문이 하루 앞으로 다가오면서 충북 정가가 긴장감에 휩싸였다.

법조계에 따르면 서울남부지법 민사합의51부는 23일 오전 김 지사가 낸 가처분 신청을 심리한다.

컷오프 결정에 항의해 삭발한 김영환 충북지사. [사진=충북도]

결과에 따라 국민의힘 공천 구도는 물론 충북 도지사 선거 전반이 크게 요동칠 전망이다.

김 지사는 이날 직접 법정에 출석해 공천 배제의 부당함을 호소할 예정이다.

공관위는 김 지사의 반발에도 지난 20일 컷오프 결정을 유지했고, 윤갑근 변호사·윤희근 전 경찰청장·김수민 전 의원 등 3명이 경선 후보 대상이다.

조길형 전 충주시장은 공천 심사 과정에 반발하며 경선 불참을 선언했다.

법원은 국민의힘 충북지사 경선 절차가 일정 등을 고려해 빠른 결론을 낼 가능성이 높다.

김 지사가 국민의힘 후보 자격을 회복할 수 있는 길은 오직 한 가지, 법원이 가처분을 인용하는 경우뿐이다.

하지만 어떤 결론이 나더라도 국민의힘은 난처한 상황에 놓이게 된다.

가처분이 인용되면 경선 일정이 원점으로 돌아가며 혼란이 불가피하다.

공정성 논란이 재점화되고, 공관위 리더십에도 타격이 예상된다.

반대로 법원이 기각 결정을 내리면 김 지사의 행보가 충북 선거의 최대 변수가 된다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 국민의힘 공천관리위원회로부터 6.3 지방선거 충북지사 선거 공천 배제(컷오프)가 확정된 김영환 충북도지사 17일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 입장을 밝히고 있다. 2026.03.17 panbin@newspim.com

그는 이미 "중앙당에 더는 구걸하지 않겠다"며 초강수의 메시지를 띄운 바 있다.

정치권 한 관계자는 "김 지사가 완주 의지를 굽히지 않고 탈당 후 무소속 출마로 선회하면, 일정 부분 지역 조직을 흡수해갈 가능성이 있다"며 "보수 표가 분산될 경우 민주당 후보에게 유리한 구도가 만들어질 수 있다"고 내다봤다.

김 지사는 도정 운영을 통해 일정한 행정 신뢰도를 확보했고 보수층 표가 이탈하면 민주당 후보가 어부지리를 얻는 계산이 가능하다.

김 지사는 공식적으로 "현재까지는 무소속 출마를 고려하지 않는다"고 했지만 지난 21일 자신의 페이스 북을 통해 최근 "당의 불통과 오만이 계속된다면 도민의 심판을 받겠다"고 밝히며 여지를 남겼다.

정가 일각에서는 "김 지사가 이번 법원 결정 결과에 따라 무소속 출마 등 정치적 결단을 내릴 확률이 높다"는 말이 공공연히 나온다.

결국 이번 가처분 결과는 단순한 공천 분쟁을 넘어, 충북 지방선거 전체의 향배를 가를 중대 분기점으로 평가된다.

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