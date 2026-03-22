전남도, '해양쓰레기 저감' 441억원 투입…AI·드론 관리 강화

수거 목표 5만 9000톤 달성·정화선 설계 추진





[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 올해 해양쓰레기 저감에 역대 최대 규모인 441억 원을 투입한다고 22일 밝혔다.

이는 지난해보다 56억 원 늘어난 수준으로, 도는 발생부터 수거·처리까지 전 단계 관리체계를 구축해 해양쓰레기 순감소를 추진할 계획이다.

전남은 전국 해안선의 44%, 도서의 64%를 차지해 해양쓰레기 발생량이 연간 4만6천 톤에 달하며 전국의 56%를 차지한다. 이에 도는 단순 수거에 그치지 않고 해양쓰레기 총량 자체를 줄이는 순감소형 관리체계를 본격 가동한다.

해양쓰레기 수거. [사진=전남도] 2026.03.22 ej7648@newspim.com

지난해 전남도는 총 5만2천 톤을 수거해 처음으로 발생량을 웃도는 성과를 거뒀으며, 올해 목표를 5만9천 톤으로 상향했다. 이를 위해 육·해상 발생원 관리, 효율적 수거 및 재활용 기반 구축, 도민 참여와 기관 협력 등 세 가지 전략을 중심으로 사업을 추진한다.

영산강 등 주요 하구에는 차단막을 확대 설치하고, 해상에서는 어구보증금제(21억 원)와 인증부표 보급사업(342억 원)을 병행해 폐어구 회수율을 높인다. 신안·완도 등 외국 쓰레기 유입 지역에는 AI·드론 기반 시계열 모니터링을 도입해 사각지대를 관리한다.

또 바다환경지킴이를 추가 배치해 취약 해안 상시 수거체계를 유지하고 노후 정화선을 대체할 150톤급 다목적 정화선(75억 원 규모)의 설계를 올해 완료해 2028년까지 건조할 계획이다.

전남도는 공공 집하장과 연계해 폐그물·로프 재활용량을 지난해 20톤에서 200톤으로 10배 확대하고, '연안 정화의 날' 운영을 통해 도민 참여도 강화한다.

박영채 전남도 해양수산국장은 "전남 바다는 대한민국 수산물의 보고이자 미래 자산"이라며 "역대 최대 예산을 투입해 해양쓰레기 현존량을 확실히 줄이고 도민이 체감할 수 있는 깨끗한 바다를 만들겠다"고 말했다.

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