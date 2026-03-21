국힘 경기도당 공관위 "기초·광역 10개 선거구 11명 추가 접수"

비례대표 기초의원, 구리시·군포시 미접수
[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 20일 오후 6·3지방선거 지역구 광역의원과 기초의원, 비례대표 기초의원 후보자 공천신청을 추가 접수자를 발표했다.
경기도당 공관위에 따르면 지난 18일 추가 접수 공고된 지역구 광역의원 44개 선거구 중 9개 선거구에 10명이 추가접수했고 지역구 기초의원 3개 선거구 중 1개 선거구만 추가 접수가 됐으며 비례대표 기초의원 2개 선거구는 접수가 없었다.
지역구 광역의원 추가접수 선거구는 부천4선거구 박민석(01년생) 현 구로코리아 대표, 광명1선거구 백종진(70년생) 현 도당 중앙위연합회 교육분과 부위원장, 광명2선거구 비공개 1명, 광명3선거구 김현영(67년생 女) 전 한영여자대학교 강사, 고양8선거구 정형배(63년생) 현 맥스웰이더쉽연구소(주) 대표, 남양주4선거구 이재형(97년생) 현 루오타 대표이사, 남양주5선거구 류상근(61년생) 전 경희대 경영대학원 총학생회장, 화성3선거구 김형남(68년생) 현 국민의힘 중앙위원회 상임고문, 용인9선거구 신현정(71년생 女) 현 사회복지사(노인맞춤돌봄전담) 등 10명이다.
지역구 기초의원 추가접수 선거구는 성남사선거구 허준(77년생) 전 13대 성남시주민자치협의회장이 접수했다.
지역구 광역의원은 수원2·4, 성남4, 부천1·2·3·6·7·8, 광명1·2, 안산1·2·3·4·5·6·7·8, 고양7, 남양주2, 화성1·6·7·8, 시흥1·3, 군포1·3·4, 하남2·3, 파주1·3, 용인3, 광주2 등 14개 시군의 36개 선거구에는 접수자가 없었다.
지역구 기초의원은 이천 다선거구, 용인 카선거구로 2개 선거구에 접수자가 없었고 비례대표 기초의원 구리시와 군포시도 접수자가 없었다.
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