장수군, 한국유전자종축센터 착공…미래 축산산업 기반 구축

20억 투입 종모우센터 조성·연구개발 인프라 확충

한우 경쟁력 강화·지역경제 활성화 기대

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 유전자 기반 축산 인프라 구축에 나서며 미래형 축산업 육성에 속도를 내고 있다.

군은 20일 계남면 신전리 ㈜이티바이오텍에서 '한국유전자종축센터' 조성 착공식을 개최했다고 밝혔다.

이날 착공식에는 최훈식 군수와 최한주 군의회의장, 김종훈 전북특별자치도 경제부지사, 송규봉 한국종축개량협회 전북본부장 등 주요 인사와 관계자 120여 명이 참석했다.

한국유전자종축센터 착공식[사진=장수군] 2026.03.20 lbs0964@newspim.com

한국유전자종축센터 조성 사업은 오는 7월까지 총사업비 20억 원을 투입해 추진된다.

종모우센터를 중심으로 연구소와 종모우 우사 등 연구개발 기반시설을 구축해 축산 유전자원의 체계적 관리와 개량을 통한 생산성 및 품질 향상을 목표로 한다.

센터가 완공되면 저탄소형 종모우 생산기술 개발과 교육 지원을 통해 장수 한우 산업의 경쟁력을 높이고, 첨단 축산기술 확산에도 기여할 것으로 기대된다.

장수군은 이를 통해 고품질 한우 생산 거점으로 도약하고, 농가 소득 증대와 일자리 창출 등 지역경제 활성화 효과도 클 것으로 보고 있다.

정연길 ㈜이티바이오텍 대표는 "센터가 미래 축산산업 혁신의 거점이 될 것"이라며 "첨단 유전자 기술을 바탕으로 장수군을 축산 연구 중심지로 성장시키겠다"고 말했다.

최훈식 군수는 "이번 착공은 장수 축산업의 새로운 도약"이라며 "지속 가능한 축산업과 지역경제 활성화를 위해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com