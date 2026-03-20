LH, 군포 산본 9-2구역 사업시행자 지정…1기 신도시 첫 사례

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국토지주택공사(LH)는 군포 산본신도시 내 선도지구인 9-2구역의 사업시행자로 지정됐다고 20일 밝혔다.
군포 산본 9-2구역(계획가구수 3376가구)은 '노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법'에 따라 지난해 12월 특별정비구역으로 지정·고시된 지 3개월 만이다. 1기 신도시 내 LH 참여 선도지구 중 가장 빠른 속도로 정비구역 지정을 마친 데 이어 사업시행자 지정도 가장 먼저 이뤄졌다.
LH는 다음달 중 주민대표회의와 사업시행협약을 체결하고 시공자 선정과 사업시행인가 및 관리처분계획 등 후속 절차를 진행할 방침이다.
LH는 예비사업시행자로 참여 중인 군포 산본 11구역(계획세대수 3892가구)에 대해서도 사업시행자 지정 신청을 마쳤다.
강오순 LH 지역균형본부장은 "1기 신도시 최초로 이뤄진 군포 산본 특별정비구역의 사업시행자 지정은 주민들의 적극적인 의지와 공공의 지원이 맞물린 성과"라며 "1기 신도시 재정비의 성공적인 모델이 될 수 있도록 최선을 다해 시행하겠다"고 말했다.
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