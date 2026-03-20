전주시, 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 추진

1700명 대상 먹거리 지원·농산물 판로 확대 기대

온라인 신청 접수…최대 48만 원 상당 혜택 제공

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 임산부의 건강한 식생활 지원과 지역 농산물 소비 촉진을 위한 친환경 농산물 지원에 나선다.

전주시 농업기술센터는 임신부와 산모의 영양 관리를 위해 '2026년 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업'을 추진한다고 20일 밝혔다.

전주시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.20 lbs0964@newspim.com

올해는 약 1700명을 대상으로 사업이 진행된다. 지원 대상은 전주시에 주소를 둔 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모 또는 신청일 기준 임신부다.

다만 영양플러스 사업이나 농식품 바우처 지원을 받고 있거나 동일 자녀로 이미 지원을 받은 경우는 제외된다.

신청은 오는 23일부터 4월 17일까지 전북에코푸드 누리집을 통해 온라인으로 가능하며, 온라인 이용이 어려운 경우 주소지 동 주민센터 방문 신청도 가능하다.

시는 신청자를 대상으로 자격 검증을 거쳐 4월 말 지원 대상자를 확정하고 개별 통보할 계획이다.

선정된 임산부에게는 전용 온라인몰에서 사용할 수 있는 38만4000원 상당의 포인트가 지급된다.

여기에 자부담 9만6000원을 더하면 총 48만 원 규모의 친환경 농산물과 무항생제 축산물, 유기 수산물, 가공식품 등을 선택해 주문할 수 있으며, 물품은 거주지로 배송된다.

전주시는 이번 사업을 통해 임산부의 건강한 출산 환경 조성과 함께 친환경 농산물 소비 확대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

강세권 농업기술센터 소장은 "건강한 먹거리 제공과 안정적인 농산물 판로 확보를 통해 시민과 농업인이 함께 상생할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com