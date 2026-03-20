한국타이어 후원, 포뮬러 E 시즌 12 '마드리드 E-PRIX' 개최

3월21일 마드리드에서 포뮬러 E 시즌 12 제 6라운드 경기 진행

아이온 레이스 앞세워 시속 322km 포뮬러 E 극한 질주 뒷받침

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선·이상훈, 한국타이어)가 전기차 레이싱 타이어 독점 공급사이자 오피셜 파트너로 활동 중인 세계 최고 전기차 레이싱 대회 'ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십(ABB FIA Formula E World Championship, 포뮬러 E)' 시즌 12의 제 6라운드 '2026 쿠프라 라발 마드리드 E-PRIX(2026 CUPRA Raval Madrid E-PRIX)'가 3월 21일(현지시간) 스페인 수도 마드리드(Madrid)에서 개최된다고 20일 밝혔다.

이번 대회는 포뮬러 E 시즌 7 이후 다섯 시즌 만에 개최되는 스페인 대회이자, 마드리드가 처음 캘린더에 합류해 주목받고 있다. 대회가 열리는 '시르쿠이토 델 하라마 서킷(Circuito Permanente del Jarama)'은 1960년대부터 포뮬러 1을 비롯한 세계적인 모터스포츠 대회가 펼쳐진 유서 깊은 서킷이다. 총 길이 3.94km, 14개 코너 구간이 배치됐으며 짧은 직선 구간과 시케인, 헤어핀 등이 반복되며 추월이 쉽지 않은 점이 특징이다.

이처럼 극한에 치닿는 고속 주행과 급제동이 반복되는 테크니컬 서킷에서는 타이어 그립력 및 제동력, 조종 안정성, 내열성, 내구성 등이 경기 운영 전략의 핵심을 차지한다. 한국타이어는 이번 대회에서도 전기차 레이싱 타이어 '아이온 레이스(iON Race)'를 앞세워 성공적인 대회 운영을 이끄는 동시에 스페인 현지 팬들을 대상으로 최상위 모터스포츠 기술력을 각인시킨다는 계획이다.

포뮬러 E 시즌 12 2026 제다 E-PRIX 경기 장면 [사진=한국타이어]

한국타이어의 '아이온 레이스'는 최고 시속 322km, 제로백 1.86초의 포뮬러 E 전기 레이싱 머신 'GEN3 에보(GEN3 Evo)'에 최적화된 레이싱 타이어이다. 특수 엔지니어링 섬유 소재와 천연고무를 결합해 내열성과 주행 안정성을 극대화하고, 고속 주행과 급격한 제동이 이어지는 트랙에서도 일관된 접지력과 핸들링 성능을 제공하도록 설계됐다. 타이어 컴파운드 소재에 지속가능 원료와 에너지 절감 기술도 적용해 친환경성 및 퍼포먼스를 겸비한 차세대 제품으로 평가받는다.

한국타이어는 프리젠팅 파트너로 참여하는 'FIA 걸스 온 트랙(FIA Girls on Track)'를 통해 여성 청소년에게 강연과 교육, 워크샵 등을 진행하며 미래 모터스포츠 인재로의 성장을 독려한다.

포뮬러 E 시즌 12의 3분의 1을 지난 현재, 드라이버 챔피언십 타이틀 경쟁은 한치 앞도 내다볼 수 없는 상황이다. '포르쉐 포뮬러 E 팀(PORSCHE FORMULA E TEAM)'의 '파스칼 베를라인(Pascal Wehrlein)'이 총점 68점으로 선두에 위치해 있으나, 단 한 경기 만으로도 순위가 뒤바뀔 수 있어 안심하긴 이르다. 또한, 앞선 다섯 경기 결과 총 네 팀에서 각기 다른 우승 선수를 배출해 이번 경기에서는 어느 팀이 우승자를 배출할 지에 대한 관심도 모아지고 있다.

한편, 한국타이어는 한국앤컴퍼니그룹 조현범 회장이 주도하는 모터스포츠 연구개발(R&D)를 활용해 고성능 전기차 타이어 기술력 확보에 매진하고 있다. 포뮬러 E 대회에서 확보한 주행 데이터는 글로벌 최고 수준의 인프라와 결합한 R&D 혁신을 거쳐 고성능 전기차 타이어 기술력으로 발현되며 한국타이어가 전동화 시대를 선도하는 원동력이 되고 있다.

y2kid@newspim.com