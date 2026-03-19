유정복 인천시장 "미래형 자동차 기업 기술 경쟁력 갖추게 지원"

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =유정복 인천시장은 19일 "인천의 전략산업 중 하나인 미래형 자동차산업 분야의 지역 기업들이 안정적인 시험·인증 환경 속에서 기술 경쟁력을 확보하고 글로벌시장에 진출할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
유 시장은 이날 인천 서구의 '커넥티드카 인증평가센터' 개소식에 참석, "센터는 미래 자동차산업의 전략적 기반 시설이다"며 이 같이 말했다.
로봇랜드 내 자리잡은 센터는 인천경제청이 2021년부터 단계적으로 추진해 온 미래형 자동차산업 육성의 핵심 기반시설이다.
센터는 지하 1층∼지상 3층, 연면적 4700㎡ 규모로 커넥티드카와 관련해 개발된 각종 소재·부품에 대한 성능평가와 시험·인증 등을 담당하게 된다.
커넥티드카는 첨단 정보통신기술(ICT)이 적용돼 다른 차량을 비롯한 모든 사물과 양방향 무선 통신이 가능해 안전주행 정보 등 운전자를 위한 다양한 정보가 제공되는 미래형 자동차이다.
인천경제청은 센터 개소로 그동안 지역 기업들이 해외 시험기관에 의존해온 무선통신 성능 검증과 인증 절차 등을 국내에서 진행할 수 있을 것으로 보고 있다.
또 기술개발 초기 단계부터 시험·인증 전 과정에 걸친 기술 지원을 받을 수 있어 기업 경쟁력 제고에 실질적인 도움이 될 것으로 예상했다.
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