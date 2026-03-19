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초중고 3명 중 1명 '수포자'…현장 교사들 "초등 5·6학년부터 누적된 결과"

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10명 중 3명 "수학 포기"…고교는 40%
국제성취도는 상위권, 자신감은 '최하위'
교사 "초등 5·6학년서 누적 결손 폭발"
내신·수능 절대평가·맞춤형 로드맵 등 제안

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 수학을 포기하는 이른바 '수포자'는 고등학교에 올라가 갑자기 생기는 것이 아니라 초등학교 고학년부터 누적된 학습 결손의 결과라는 현장 지적이 나왔다.

특히 초등 5·6학년 시기 개념 이해의 공백이 쌓여 임계점에 이르면 학생들이 수학 자체를 포기하게 된다는 것이다. 교육계에서는 수포자 문제를 줄이기 위해 초등 단계부터 기초학력 안전망과 정서 지원, 평가체제 전반을 함께 손봐야 한다는 목소리가 커지고 있다.

시민단체 '사교육걱정없는세상(사걱세)'이 국회 교육위원회 소속 강경숙, 김문수 국회의원과 함께 19일 오전 국회 의원회관에서 '수학 포기자, 언제까지 방치할 것인가' 토론회를 개최했다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 시민단체 '사교육걱정없는세상(사걱세)'이 19일 오전 국회 의원회관에서 '수학 포기자, 언제까지 방치할 것인가' 토론회를 개최했다. 2026.03.19 hyeng0@newspim.com

사걱세가 지난해 11월 초·중·고교생 6000여 명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 전체 응답자의 30.8%가 "수학을 포기하고 싶다"고 답했다. 고등학생의 경우 이 비율은 40%에 달했다. "수학 때문에 과도한 스트레스를 받는다"는 응답도 80%를 넘겼다. 2021년 같은 조사와 비교하면 수포자 비율은 4년 새 9.5%포인트 상승했다.

김상우 사걱세 수학교육혁신센터 책임연구원은 "국가수준 학업성취도 평가에서는 기초학력 미달 비율이 10% 안팎으로 공표되지만 학생 스스로를 '수포자'로 인식하는 비율은 그보다 훨씬 높다"며 "교실 안에서는 이미 수학 학습 양극화가 심각한 수준"이라고 지적했다.

김 연구원은 우리나라 수학교육의 구조적 모순도 짚었다. 그는 "피사(PISA), 팀즈(TIMSS) 등 국제평가에서 한국의 수학 성취도는 3~4위권이지만 수학 자신감은 58개국 중 58위, 자기효능감은 82개국 중 47위 수준"이라며 "성취도는 높지만 좋아하지도 않고 자신감도 낮은 기형적 구조가 고착됐다. 성취 위주, 경쟁 위주의 수학교육이 누적된 결과"라고 진단했다.

국가수준 학업성취도 평가에서도 수학 기초학력 미달 비율은 장기적으로 증가세를 보여 교육과정 최소 성취기준조차 충족하지 못하는 학생이 10명 중 1명꼴로 분석됐다. 교육부 초·중·고 사교육비 조사에서는 2025년 전체 사교육비가 27조5000억원으로 역대 두 번째 규모를 기록했고, 수학 사교육 참여율도 2020년 이후 꾸준히 2명 중 1명 수준을 유지했다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 김상우 사걱세 수학교육혁신센터 책임연구원은 '수학 포기 현황과 수학교육 정책 진단'을 주제로 발제를 진행했다. 2026.03.19 hyeng0@newspim.com

현장 교사들은 수포자가 중·고교에서 갑자기 생기는 것이 아니라 초등 고학년부터 서서히 만들어진다고 입을 모은다. 정미진 전북 정읍 한솔초 수석교사는 "수포자는 어느 날 갑자기 생기지 않는다"며 "특히 초등 5·6학년에서 누적된 결손이 임계점에 도달하면서 수학을 놓는 경우가 많다"고 말했다.

그는 "학원에서 선행으로 답만 아는 상태로 올라온 아이들은 교실에서 개념을 다시 탐구하자고 하면 오히려 거부감을 보인다"며 "공교육이 사교육이 만들어 놓은 가짜 진도, 가짜 공부와 싸우느라 힘을 소진하고 있다"고 비판했다.

고교 현장에서는 평가 방식 자체가 수학 포기를 부추긴다는 지적도 나왔다. 이화익 서울 경복여고 교사는 "50분 동안 20문항이 넘는 고난도 문제를 풀어야 하는 내신과 수능 구조에서 수학 시험은 수학 실력보다 얼마나 빠르고 정확하게 문제를 처리하느냐를 가리는 경쟁이 됐다"며 "줄세우기식 상대평가가 만든 폭력적인 구조"라고 말했다.

발제자와 토론자들은 해법으로 ▲수학 교육과정 적정화 ▲내신·수능 절대평가 전환 ▲진로 맞춤형 수학 로드맵 도입 ▲교사 주도 학습안전망 강화 ▲초·중·고 연계 지원 체계 구축 등을 제안했다. 정 교사는 "초등 단계에서는 정규 수업만으로도 상당수 수포자를 예방할 수 있다"며 학생 정서 안전망, 학부모 수학 리터러시 교육, 교사의 노티싱 역량 강화를 주문했다.

김주영 교육부 인공지능교육진흥과장은 "모든 학생이 수학의 즐거움을 느끼고 최소한의 성취기준을 달성할 수 있도록 교육과정·평가·수업 전반을 점검하겠다"며 AI 기반 진단·보정 도구, 탐구 중심 교수·학습 자료, 수학 성장 수업 모델을 개발·보급하겠다고 밝혔다. 이어 수학 포기 시기와 스트레스 수준 등을 반영한 정례적 '수학교육 실태조사' 도입도 검토하겠다고 덧붙였다.

hyeng0@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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