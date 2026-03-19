하이트진로음료, '테라 제로'로 무알코올 시장 재공략

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하이트진로음료가 무알코올 맥주맛 음료 신제품 '테라 제로'를 출시하며 시장 입지 강화에 나섰다. 맥주 본연의 풍미와 강한 탄산감을 앞세워 소비자 경험을 한층 끌어올린다는 전략이다.
하이트진로음료는 19일 맥주다운 맛과 음용 경험을 원하는 소비자 니즈를 반영한 '테라 제로'를 선보인다고 밝혔다. 기존 제품이 기능성과 건강 이미지를 강조했다면, 이번 신제품은 실제 맥주에 가까운 맛과 청량감을 구현하는 데 초점을 맞췄다.
테라 제로는 호주산 맥아 농축액을 사용해 고소한 향과 깊은 풍미를 살리고, 강한 탄산감을 더해 청량한 음용감을 강화했다. 발효 과정을 거치지 않는 비발효 공법을 적용해 제조 단계에서부터 알코올이 생성되지 않도록 했으며, 알코올과 칼로리, 당류, 감미료를 모두 배제한 '리얼 제로' 콘셉트를 내세웠다.
이번 제품은 최근 확산되고 있는 '소버 큐리어스(Sober Curious)' 트렌드를 반영한 전략 상품이다. 단순한 대체 음료를 넘어 맥주 특유의 맛을 즐기려는 소비자 수요가 증가하는 가운데, 무알코올 음료 시장의 소비 패턴 변화에 대응한 것으로 풀이된다.
하이트진로음료는 '테라 제로'를 기존 시장 1위 제품 '하이트제로0.00'과 함께 운영하며 라인업을 강화할 계획이다. 회사 관계자는 "맥주 수준의 만족감을 원하는 소비자를 겨냥해 개발된 제품"이라며 "다양한 취향을 반영한 제품 전략으로 무알코올 맥주맛 음료 시장 내 영향력을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
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