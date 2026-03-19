이노진, 두피 전문 브랜드 '볼빅' 전 제품 30% 할인 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 탈모치료, 피부재생 등 항노화 솔루션 개발기업 이노진은 오는 27일까지 두피 전문 브랜드 '볼빅'의 전 제품 30% 할인 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 볼빅은 현재 전국 4400여개 병·의원에 입점된 두피 전문 브랜드다. 이 회사는 일반 소비자를 위한 홈케어 제품은 물론 고농축 두피 앰플까지 병·의원에 공급하고 있다.
이번 '볼빅 세일'은 공식 온라인몰과 스마트스토어에서 참여 가능하며, 브랜드 대표 샴푸와 솔루션 등 전 라인업을 정가 대비 30% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 특히 비듬 및 가려움 완화, 두피 각질 개선 등 8가지 항목 인체적용시험에서 유의미한 결과를 입증한 '세보 샴푸', 모발 탈락 감소와 뿌리 볼륨 개선을 돕는 '세보 리페어링 샴푸', 건조 두피 전용 '세보 모이스처 샴푸', 남녀 맞춤형 'S·W 샴푸' 등이 포함된다.
또한 프로모션 기간 동안 매일 오전 10시 선착순 100명에게 1만5000원 쿠폰팩을 제공하고 구매 금액에 따라 다양한 사은품을 증정하는 이벤트도 병행한다. 전 구매 고객에게는 랜덤 샘플 5개를 제공하고 12만원 이상 구매 시 탈모 기능성 토닉 100ml, 25만원 이상 구매 시 세보 샴푸 한 달 사용 패키지를 추가로 증정한다.
회사 관계자는 "자사는 고객 성원에 대한 보답 차원에서 이번 프로모션을 기획했다"며 "두피 고민별 맞춤 제품을 보다 다수 고객이 경험하는 계기가 될 것"이라고 말했다. 그는 "향후에도 다양한 이벤트와 프로모션을 통해 고객 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
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