최교진 교육장관, 전국국공립대총장협의회 참석…대학 현안 의견 청취

현장 제안 정책 반영 강조
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관은 19일 전국 국공립대학교의 발전 방향과 주요 현안을 논의하고 현장 의견을 청취할 예정이다.
최 장관은 이날 서울대학교 호암교수회관에서 열리는 '2026년 제1차 전국국공립대학교총장협의회'에 참석한다.
전국국공립대학교총장협의회는 국공립대학 간 상호 협력을 통해 대학교육 발전에 기여하기 위해 1992년부터 운영돼 왔으며 전국 39개 국공립대 총장으로 구성돼 있다.
이날 협의회에서 최 장관은 참석한 총장들과 함께 국공립대학교의 발전 방향과 주요 현안을 논의하고 대학 현장의 의견을 들을 계획이다.
교육부와의 대화에 이어 총장협의회 회의도 진행된다. 이날 행사에는 전국 국공립대 37개교가 참석할 예정이다.
최 장관은 "국공립대학은 단순한 교육기관을 넘어 국가균형성장을 이끌 인재를 양성하는 지역 혁신의 거점이 되어야 한다"며 "대학 현장의 혁신적인 제안이 정책으로 이어질 수 있도록 행정·재정적 지원을 계속해 나가겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com