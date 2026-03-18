수원시 '경기도형 스마트공장 구축·컨설팅 지원사업' 4개사 모집

20일 오후 6시까지 스마트공장 사업관리시스템에서 온라인 신청

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 경기도와 함께 '2026년 경기도형 스마트공장 구축 및 컨설팅 지원사업' 참여 기업을 공모한다고 18일 밝혔다.

지원사업 홍보 안내문. [사진=수원시]

경기도 22개 시군 소재 중소제조기업을 지원하는데, 수원시 기업은 4개사를 선정할 예정이다.

중소 제조기업이 디지털 전환(DX) 기반을 강화하고, 인공지능 전환(AX) 시대를 선제적으로 준비할 수 있도록 스마트공장 구축의 필수 단계인 기초 공정 디지털화를 지원하는 사업이다.

스마트공장 자동화 설비·솔루션 도입 지원과 전문가 현장 지도로 구성된다.

단순히 시스템 도입에만 그치지 않고, 선정된 기업을 대상으로 스마트공장 전문가로 구성된 '디지털전환(DX)멘토단'의 현장지도를 의무화했다.

시행착오를 최소화하고, 현장 맞춤형 솔루션을 제공해 실질적인 생산성 향상과 원가 절감 효과를 이끌어낼 계획이다.

3월 20일 오후 6시까지 스마트공장 사업관리시스템(https://smart-factory.kr)에서 온라인으로 신청할 수 있다.

수원시 관계자는 "수원시는 수원 경제자유구역 지정을 목표로 첨단과학연구도시 조성에 박차를 가하고 있다"며 "스마트공장 구축 및 컨설팅 지원사업으로 관내 중소제조기업 4개사에 기초 단계 설비·솔루션 구축과 전문 컨설팅을 지원해 제조 산업 기반을 첨단과학연구도시 방향에 맞게 고도화할 것"이라고 말했다.

ssamdory75@newspim.com