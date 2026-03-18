광주 북구, 중소기업 맞춤형 3종 지원사업 추진

직원 기숙사 임차료, 온라인 판로 개척 지원

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 북구가 중소기업 경쟁력 강화를 목적으로 3개 사업을 펼친다.

북구는 이달부터 중소기업을 대상으로 ▲노동자 기숙사 임차비▲작업 안전·환경개선▲온라인 마케팅 등 지원에 나선다고 18일 밝혔다.

광주 북구청 전경. [사진=광주 북구]

'노동자 기숙사 임차비 지원사업'은 중소기업 직원의 안정적인 주거 환경 보장을 위해 기숙사 임차료를 월 최대 30만 원까지 지원한다.

본사 또는 공장이 북구 소재이면서 전년도 매출액이 120억 원 이하인 기업이 지원 대상이다. 기숙사는 사업주 명의로 임대차 계약을 체결하고 노동자에게 제공 중인 주거시설이어야 한다.

'작업 안전·환경개선 지원사업'은 사업장 내 위험 요소 제거 및 안전설비 확충에 드는 비용을 지원해 산업재해를 예방하고 작업 효율을 높이는 것이 골자다. 사업자등록증 기준 3년 이상 북구에 위치하면서 상시근로자 3인 이상, 지난해 매출액 120억 원 이하인 제조업 관련 기업이 신청할 수 있다.

사업 전후로 건축·토목 분야 전문가가 현장을 실사하며 환경개선 공사가 완료된 후 지원 적합 결정이 나면 기업당 최대 750만원을 사후 지급한다.

마지막으로 '온라인 마케팅 지원사업'은 중소기업의 판로를 넓히기 위해 SNS 체험단을 활용한 온라인 홍보에 힘을 싣는 사업이다. 북구에서 생활·미용·보건·식품 등 일반 소비재를 생산 또는 유통하고 있는 기업이면 신청할 수 있다.

기업별로 배정된 20여명의 체험단이 제품 사용 후기를 인스타그램, 블로그 등 다수의 SNS 채널에 게시해 홍보한다. 이번 사업에 참여하고 싶은 기업은 북구청 누리집 공지 사항을 참고하면 된다.

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