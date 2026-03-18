대전·세종·충남경찰청, 지선 '선거범죄' 24시간 대응체제 가동

금품수수·허위사실 유포 등 '5대 선거범죄' 집중 단속

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전·세종·충남경찰청이 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 일제히 '선거사범 수사상황실'을 설치하며 본격적인 선거범죄 대응체제에 돌입했다. 24시간 대응체계를 기반으로 금품수수와 허위사실 유포 등 중대 범죄에 대해 무관용 원칙을 적용한다는 방침이다.

18일 대전·세종·충남경찰청은 이날부터 각 청과 관할 경찰서에 선거사범 수사상황실을 설치하고 선거일인 오는 6월 3일까지 상시 운영에 돌입한다고 밝혔다.

최주원(가운데) 대전경찰청장이 18일 제9회 전국동시지방선거 수사상황실 설치 현판식에 참석해 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=대전경찰청] 2026.03.18 jongwon3454@newspim.com

각 경찰청은 수사전담팀을 중심으로 24시간 대응체계를 구축하고 선거 관련 불법행위에 대한 첩보 수집을 강화하는 한편 선거관리위원회와 검찰 등 관계기관과의 협력도 확대한다는 계획이다.

특히 5대 선거범죄인 ▲금품수수 ▲허위사실 유포 ▲공무원 선거 관여 ▲선거폭력 ▲불법단체동원을 중점 단속 대상으로 지정하고, 실행자 뿐만 아니라 배후 지시자와 자금 출처까지 추적하는 등 강도 높은 수사를 예고했다.

먼저 대전경찰청은 온라인상 허위정보 확산에 대응하기 위해 실시간 모니터링을 강화하고 위법 게시물에 대해 즉시 삭제·차단 조치를 병행한다는 방침이다.

또 제21대 대통령선거 당시 발생 빈도가 높았던 벽보 훼손 행위에 대해서도 CCTV 설치 지역 중심으로 예방 조치를 강화하고, 청소년 대상 교육을 병행할 계획이다.

아울러 세종경찰청은 최근 사회적 문제로 떠오른 딥페이크 등 가짜영상 기반 선거범죄를 중점적으로 단속하며 허위 정보 최초 제작·유포자까지 추적해 엄정 대응하겠다는 방침이다.

충남경찰청은 18개 팀 109명으로 대규모 수사전담팀을 가동하며 SNS를 통한 허위사실 유포와 불법 여론조사, 당내 경선 관련 불법행위까지 단속 범위를 확대할 예정이다.

경찰 관계자들은 "공정한 선거는 민주주의 근간으로 모든 선거범죄에 대해 엄정 대응하겠다"며 "불법행위를 목격할 경우 적극적인 신고와 제보가 필요하다"고 당부했다.

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