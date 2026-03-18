함평군, 민간 기증 미술품으로 문화공간 조성

[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 함평군이 최근 민간으로부터 기증받은 미술품을 활용해 주민 친화형 문화공간을 조성하고 군민의 문화 향유권 확대에 나섰다.
함평군은 18일 어울림커뮤니티센터 청사 환경 개선을 위해 민간 기증 미술품을 전시하고 있다고 밝혔다.
이번 기증은 지역사회에 대한 애정과 문화 발전에 이바지하기 위한 개인의 자발적 참여로 이뤄졌다.
기증된 작품은 한국화 '소나무'(제작자 이진행), 서예 '함평천지호남가', 도자기 작품 '향기를 담다'(제작자 임영자), 사진 '파타고니아'(함평군축산물종합처리장 소장) 등 4점이다.
군은 이들 작품을 청사의 주요 공간에 배치해 군민이 일상 속에서 예술을 접할 수 있도록 한다는 계획이다.
정화자 함평군 관계자는 "기증자들의 뜻이 담긴 작품을 통해 군민에게 문화적 혜택을 제공하고 청사를 더욱 친숙한 문화 공간으로 바꿔나가겠다"며 "앞으로도 생활 속 문화 향유 확산과 군민 삶의 질 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.
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