함평군, 민간 기증 미술품으로 문화공간 조성

기증자 뜻 반영…군민 문화 향유 확대

[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 함평군이 최근 민간으로부터 기증받은 미술품을 활용해 주민 친화형 문화공간을 조성하고 군민의 문화 향유권 확대에 나섰다.

함평군은 18일 어울림커뮤니티센터 청사 환경 개선을 위해 민간 기증 미술품을 전시하고 있다고 밝혔다.

소나무 한국화. [사진=함평군] 2026.03.18 saasaa79@newspim.com

이번 기증은 지역사회에 대한 애정과 문화 발전에 이바지하기 위한 개인의 자발적 참여로 이뤄졌다.

기증된 작품은 한국화 '소나무'(제작자 이진행), 서예 '함평천지호남가', 도자기 작품 '향기를 담다'(제작자 임영자), 사진 '파타고니아'(함평군축산물종합처리장 소장) 등 4점이다.

군은 이들 작품을 청사의 주요 공간에 배치해 군민이 일상 속에서 예술을 접할 수 있도록 한다는 계획이다.

정화자 함평군 관계자는 "기증자들의 뜻이 담긴 작품을 통해 군민에게 문화적 혜택을 제공하고 청사를 더욱 친숙한 문화 공간으로 바꿔나가겠다"며 "앞으로도 생활 속 문화 향유 확산과 군민 삶의 질 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.

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