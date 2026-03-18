경부고속도로 회덕~청주 구간 KDI 예타 현장조사..."교통 여건 점검"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도는 18일 경부고속도로 회덕~청주 구간(18.9㎞) 확장사업과 관련해 한국개발연구원(KDI)이 예비타당성조사 현장조사를 진행한다고 밝혔다.

이번 조사는 지난 1월 착수한 예타의 일환으로, KDI 조사단이 교통 여건과 사업 타당성을 직접 점검하기 위해 마련됐다.

경부고속도로가 차량들로 정체를 빚고 있다. 사진은 기사와 관련없음. [사진=뉴스핌DB]

확장 구간은 대전 대덕구 회덕JC에서 청주 서원구 청주JC까지로, 기존 8차로를 10차로로 늘릴 예정이다.

총사업비는 4698억 원, 2027년 착공해 2035년 준공을 목표로 하고 있다.

교통량정보제공시스템(TMS)에 따르면 회덕~청주 구간의 하루 통행량은 12만~13만 대로 8차로 적정 교통량(10만 대)을 초과한다.

최근 5년간 교통량은 약 18% 증가했다.

충북도는 세종시 성장과 산업단지 확대로 교통 수요가 구조적으로 늘고 있다고 분석했다.

이재덕 충북도 도로과장은 "회덕~청주 구간은 충청권 교통 흐름의 핵심 축"이라며 "예비타당성조사가 원활히 진행되도록 관계기관과 협력하겠다"고 말했다.

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