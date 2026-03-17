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법보다 말이 우선?...안경자 시의원 '불법 전제' 발언 파장

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17일 대전시의회서 "행정 폭주" 지적에 논란 확산
이장우 시장 "공무원에 대놓고 불법행위 요구" 발끈
법적 근거 없는 일방 주장..."시의원 자질 의심" 성토

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = "말도 안 되는 말이다."

중앙로지하상가 명도소송을 둘러싼 대전시의회 시정질문에서 시의원의 법 인식과 공적 책무를 둘러싼 논란이 불거졌다. 이는 법과 원칙을 감독해야 할 시의원이 오히려 법 적용의 예외를 요구하는 듯한 발언을 내놓으면서 자질 논란으로 번지는 양상이다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 이장우 대전시장. 2026.03.17 gyun507@newspim.com

17일 오전 열린 대전시의회 제2차 본회의 시정질문에서 안경자 대전시의원은 중앙로지하상가 문제와 관련해 기존 상인들의 생계와 그간의 기여를 거론하며 대전시의 명도소송 추진과 입찰 절차에 문제를 제기했다. 안 의원은 명도 완료 이전에 입찰을 추진한 과정 등을 두고 유연한 해법이 필요하다는 취지로 질의를 했다.

이에 이장우 대전시장은 "공무원에게 불법을 강요하란 거냐"며 즉각 반박했다. 이 시장은 행정은 법적 절차와 기준에 따라 집행될 수밖에 없다는 입장을 분명히 한 것이다. 시정질문이 상인 보호 필요성을 강조하는 수준을 넘어 결과적으로 법 집행의 (무단점유자)예외를 요구하는 형태로 비칠 수 있다는 점을 공개적으로 지적한 셈이다.

이번 공방의 핵심은 대전중앙로지하상가를 둘러싼 갈등 자체보다도 공직자의 역할 인식에 있다는 해석이 나온다. 시의원은 집행부를 감시하고 행정의 적정성을 따지는 위치에 있지만, 그 전제는 어디까지나 법과 제도 안에서의 문제 제기여야 한다. 이해관계자의 어려움을 이유로 확정된 절차나 사법적 판단의 집행을 흔드는 듯한 발언이 나올 경우, 의정활동의 정당성보다 정치적 고려가 앞선 것 아니냐는 비판을 피하기가 어렵다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 17일 열린 대전시의회 제2차 본회의에서 시정질의 응답 중인 이장우 대전시장과 안경자 의원. 2026.03.17 gyun507@newspim.com

특히 명도소송은 단순한 행정 협의 사안이 아니라 낙찰 상인의 권리관계와 무단점유 상인의 법적 책임이 걸린 문제라는 점에서 접근이 더 엄격해야 한다는 지적이다. 기존 상인들의 영업 문제는 정책적으로 검토할 수 있는 영역이지만, 그것이 곧바로 법적 절차의 유예나 예외 적용으로 이어질 수는 없기 때문이다. 이 시장의 반박도 이런 지점을 겨냥한 것으로 읽힌다.

시정질문은 행정의 문제점을 바로잡고 대안을 제시하는 자리다. 그러나 대안 역시 법적 정합성과 행정 책임성을 갖춰야 설득력을 얻는다. 이번 논란은 지방의회가 시민 민원을 대변하는 역할과 법치 원칙을 지켜야 하는 책무 사이에서 어떤 기준을 세워야 하는지를 다시 드러냈다.

결국 쟁점은 상인 보호와 법 집행 가운데 무엇을 택하느냐의 단순한 선택이 아니다. 무단점유자의 대책은 별도로 마련하되, (명도) 법적 절차는 흔들림 없이 집행하는 것이 공공 행정의 기본이라는 점을 확인하는 과정에 가깝다.

결론적으로 이 같은 기준이 흐려질 경우 특정 사안마다 예외를 요구하는 선례가 쌓일 수 있다는 점에서, 이번 본회의 발언은 대전중앙로지하상가를 넘어 지방의원의 자질과 의정 책임 문제로까지 번지고 있다.

gyun507@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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