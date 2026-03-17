BNK경남은행, 재난구호 KIT 상비지원 협약

재난구호 KIT 제작 및 신속 지원

사회공헌사업 지속·봉사단 파견

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 초록우산어린이재단 경남본부와 ㈜아이엘씨와 손잡고 산불·집중호우 이재민을 위한 재난구호 KIT를 상비 지원한다.

경남은행은 17일 초록우산어린이재단 경남본부ㆍ㈜아이엘씨와 ''BNK 재난ㆍ재해 구호 KIT 지원 프로젝트 업무 협약'을 체결했다고 밝혔다.

구태근 BNK경남은행 상무(앞줄 왼쪽 네번째)이 17일 본점 회의실에서 조민정 초록우산어린이재단 경남본부장(왼쪽 세 번째), 안일권 ㈜아이엘씨 대표이사와 체결한 'BNK 재난·재해 구호 KIT 지원 프로젝트 업무 협약서'를 선보이고 있다.[사진=BNK경남은행] 2026.03.17

업무협약식에는 구태근 상무, 조민정 본부장, 안일권 대표이사가 참석했다.

협약에 따라 경남은행은 재난·재해 구호 KIT를 제작해 피해지역을 신속 방문, 이재민에게 전달한다. 복구 인력이 필요하면 'BNK 재난·재해 긴급 봉사단'도 파견한다.

초록우산어린이재단은 피해지역 이재민 상황을 공유하며 배분기관 역할을 수행한다. ㈜아이엘씨는 양질의 물품으로 KIT를 구성, 수익 환원 차원에서 단가를 조정해 납품한다.

세 기관은 천재지변·인재 발생 시 수시 협력, 이재민 지원 사회공헌사업을 지속 추진한다.

구태근 상무는 "자연재해로 어려움을 겪는 지역민의 피해 복구와 일상 회복을 돕기 위해 구호 KIT를 제작했다"며 "재난 발생 시 긴급 대응과 복구 지원에 적극 동참하겠다"고 밝혔다.

경남은행은 지난해 3월 산청·하동 산불 피해 주민에게 구호물품 전달과 긴급 지원활동을 펼쳤다. 같은 해 7월 산청·의령·합천 집중호우 피해지엔 긴급봉사단을 파견, 성금과 구호물품을 지원했다.

news2349@newspim.com