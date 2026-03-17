박형준 부산시장 "글로벌허브도시 특별법 배제…민주당, 책임 묻겠다"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장은 17일 부산글로벌허브도시 특별법이 심사 안건에서 배제된 것과 관련해 "더불어민주당은 언제까지 부산을 차별할 것인가"라고 반발했다.

박형준 부산시장은 이날 페이스북에 적은 글을 통해 "국회 행안위 법안심사 1소위가 강원, 제주, 전북 특별자치도 관련 법안은 상정 심의하면서도 부산 발전 법안인 부산글로벌허브도시 특별법은 심사 안건에서 배제했다. 부산을 또다시 미룬 것"이라며 이같이 밝혔다.

[사진=페이스북 캡쳐] 2026.03.17

그는 "민주당은 언제까지 부산을 차별할 것인가. 며칠 전 국회 공청회는 부산시민을 상대로 한 희망 고문이었나"라며 "입으로는 해양수도를 말하면서, 그 가장 중요한 전제가 되는 법안은 철저히 외면하는, 이런 앞뒤가 다른 민주당의 모습에 분노하지 않을 수 없다"고 직격했다.

그러면서 "과연 이런 정당에 부산의 미래를 맡길 수 있겠나"라며 "더 납득하기 어려운 것은, 이 법안이 이헌승 국민의힘 의원과 전재수 민주당 의원이 공동으로 대표발의한 초당적 법안이라는 점"이라고 꼬집었다.

박 시장은 "스스로 발의한 법안마저 외면하는 민주당에 부산의 미래를 맡길 수 없다"면서 "부산의 미래는 정파적 차별의 대상도, 타협의 대상도 아니다. 330만 부산시민의 공분을 피할수 없을 것이다. 이 책임을 반드시 묻겠다"고 경고했다.

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