김영환 충북지사, 컷오프에 정면 반기…"도민 뜻 짓밟은 밀실 공천"

"정당성 없는 결정, 정치공작 의혹까지" ...국민의힘 충북 공천 갈등 확산

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북지사 공천을 둘러싸고 국민의힘 내홍이 격화되고 있다.

국민의힘 공천관리심사위원회가 전날 현직 도지사인 김영환 충북지사를 경선에서 배제하자, 김 지사는 17일 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열어 "충북도민의 뜻을 짓밟은 정치적 폭거"라며 정면으로 반기를 들었다.

김영환 충북지사 [사진=뉴스핌DB]

그는 "민주적 절차를 무시한 밀실 공천이자 정치공작이라며 법적 대응도 불사하겠다"며 이번 컷오프 결정을 '비상식적'이라고 규정했다.

김 지사는 "당헌과 당규에 따른 배제 사유가 전혀 없음에도 공심위가 느닷없이 결정을 번복했다"며 "이는 당원과 도민을 기만한 행위"라고 주장했다.

그러면서 "면접까지 마친 뒤 돌연 경선 원칙을 깨뜨린 것은 정당의 근본을 무너뜨린 일"이라며 "충북 정치의 자존심을 짓밟은 폭거"라고 토로했다.

정가 관계자들 사이에서는 "현직 도지사 컷오프라는 초유의 결정이 내려진 배경에 중앙정치의 개입이 있던 것 아니냐"는 분석이 나오고 있다.

김 지사는 이정현 공관위원장을 실명으로 거론하며 "사전 접촉과 특정 후보 밀어 주기 정황이 있다"고 폭로했다.

그는 "이 위원장이이 컷오프 일주일 전 한 인사를 직접 면담했고, 결정 직후 추가 서류 제출을 지시했다"며 "이는 공당의 시스템을 무력화한 명백한 정치공작"이라고 말했다.

또 "누가 이런 결정을 지시했는지, 그 '보이지 않는 손'이 누구인지 밝히라"며 중앙당 차원의 진상조사를 요구했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 16일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 공천 관련 발표를 하고 있다. 2026.03.16 panbin@newspim.com

김 지사는 "그동안 장동혁 대표 체제에서 단합해 나가자고 줄곧 주장해 왔다"며 "그러나 사유 설명도 없이 일방 통보된 이번 결정을 '선당후사'라는 이름으로 감내하라고 하는 건 모욕"이라고 했다.

이어 "이건 당을 위한 헌신이 아니라 불의에 타협하는 것"이라며 "정의와 절차의 원칙을 지키는 것이 진정한 선당후사"라고 반박했다.

김 지사는 "도민들이 압도적 지지를 보낸 현역 도지사를 이 방식으로 배제하는 건 당을 살리는 길이 아니라 스스로 무너뜨리는 길"이라고 주장했다.

그는 또 "이벤트식 이미지 공천으로는 도민의 마음을 얻을 수 없다"며 "이정현 위원은 즉각 사퇴하고 공개적으로 사과해야 한다"고 촉구했다.

정치권에서는 이번 컷오프가 여당 내 권력 구조와 공천 시스템의 투명성을 시험하는 분수령이 될 것으로 본다.

한 정치학 교수는 "현직 단체장 배제는 단순한 공천이 아니라 정치권 내부 권력 재편의 신호일 수 있다"며 "이를 제대로 수습하지 못한다면 총선 전까지 지역 민심의 역풍이 불가피하다"고 분석했다.

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