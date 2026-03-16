송유인 예비후보 "홍태용 김해시장, 인재양성재단 대표 선임…알박기식 인사"

"졸속행정과 보은인사…인사 즉각 철회해야"

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 송유인 더불어민주당 김해시장 예비후보가 홍태용 시장의 김해인재양성재단 대표이사 선임 추진을 "졸속행정과 보은인사"라고 비판하며 인사 철회를 요구했다.

송유인 더불어민주당 김해시장 예비후보가 16일 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 홍태용 시장에게 김해인재양성재단 대표이사 선임 추진 철회를 촉구하고 있다.[사진=김해시]2026.03.16

송 예비후보는 16일 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "법적 실체도 없는 재단에 대표를 내정한 것은 절차적 정당성을 무시한 처사"라며 "홍 시장은 임기 말 측근 심기식 인사를 즉각 철회해야 한다"고 밝혔다.

그는 "재단이 인제대 '올 시티 캠퍼스(All-City Campus)' 모델을 중심으로 지자체·대학·산업계가 연계되는 전국 최초의 통합 거버넌스를 표방한 만큼, 대표이사 자리는 높은 전문성과 도덕성이 요구된다"고 지적했다.

그러면서 "법인 등기 전 대표를 선임한 것은 행정 절차를 무시한 유령 인사"라며 "지역 대학의 의견 수렴조차 없이 시장 입맛에 맞는 인사가 진행됐다"고 직격했다.

홍 시장이 다음 달 지방선거 출마를 앞두고 직무 정지 전 인사청문회를 강행하는 것은 "퇴임 직전 알박기식 보은 인사"라고 주장했다.

송 예비후보는 "6·3 지방선거 이후 투명한 재공고 절차를 통해 새 대표를 선임하라"며 "시장 측의 인사청문회 요청에는 협조하지 않겠다"고 목소리를 높였다.

한편 김해시의회는 이날 김해인재양성재단 대표이사 임용후보자에 대한 인사검증을 위해 인사청문특별위원회를 구성했다. 위원장은 김유상 의원, 부위원장은 김진일 의원이 맡았다.

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