광주 광산구, '4.8억 투입' 차수판 설치 지원

내달 3일까지 신청, 1개소당 최대 300만 원

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 광산구는 집중호우로 인한 침수 피해 예방을 위해 '2026년 광산구 침수방지 차수판 설치 지원사업'을 추진한다고 16일 밝혔다.

'물막이판', '차수벽' 등으로 불리는 차수판은 건물 출입구 등에 설치해 갑작스레 내리는 집중호우 및 하천 범람 시 침수를 방지하기 위한 시설물이다.

한 빌딩에 차수판이 설치된 모습. [사진=뉴스핌 DB]

광산구는 지역 내 호우로 인한 침수 피해 이력이 있거나 침수 피해가 우려되는 주택·상가 등의 건축물에 차수판 설치 비용을 지원한다.

이번 사업을 통해 총 4억 8000만 원을 지원할 예정으로 신청자가 많은 경우 호우 피해 신고 이력이 국가재난정보관리시스템(NDMS)에 등록 및 확정된 경우를 우선 선발한다.

1개소당 금액은 자부담(10%)을 포함해 최대 300만 원이며 초과한 비용은 본인 부담해야 한다.

신청인이 업체를 선정해 견적 받아 사업을 신청하고 선정되면 차수판 설치·정산 완료 후 보조금을 받으면 된다.

신청 기간은 오는 4월 3일까지며 신청 희망자는 광산구 누리집 공고문을 참고해 신청서류 작성 후 시민안전과로 방문 접수하면 된다.

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